Come risparmiare su luce e gas Ecco le offerte più convenienti e le più salate

Come risparmiare sulle spese di casa con un po' di organizzazione : Sta a voi decidere se suddividere la voce "sport e salute" in due caselle separate per tenere meglio d'occhio le spese, ad esempio, del dentista. Non dimenticate di inserire nel budget la voce ...

Whatsapp : Come bloccare il download automatico per risparmiare spazio : Whatsapp è da sempre stata caratterizzata dalla condivisione di file multimediali come immagini e foto tramite chat, sia singola che di gruppo. Una delle funzioni più apprezzate dai due miliardi di utenti in tutto il mondo, ma anche una delle funzioni che comportano un grosso problema, eccessivo spazio di archiviazione occupato. Per evitare che i file, ora possono essere di qualunque tipo e dimensione, vadano ad occupare lo spazio di ...

Vacanze ecosostenibili - risparmiare rispettando l’ambiente è possibile. Vi spiego Come : Le scuole finiscono, le famiglie vanno in vacanza, le autostrade si intasano di auto e il mare di plastica. Ma se volete rendere le vostre Vacanze più ecologiche e sostenibili, se credete che il turismo non è in contrapposizione con la natura, ecco qualche consiglio! In primo luogo scegliete destinazioni raggiungibili in treno o bus o con intermodalità (treno+bici o treno+trekking). Le mete non mancano, sia in Italia sia all’estero e sono ben ...

Come risparmiare batteria iPhone : risparmiare batteria su iPhone a volte può essere una vera e propria necessità. Nonostante l’ottimizzazione dei consumi, per ora senza eguali nel panorama mobile, soprattutto dopo gli aggiornami più corposi molti utenti faticano ad arrivare a sera con una sola ricarica. Fortunatamente si tratta di un problema che è facile aggirare se sapete dove mettere le mani. Proprio per questo motivo oggi analizzeremo i metodi più interessanti per ...

Come risparmiare con gli infissi in PVC : infissi in PVC: cosa sono PVC sta per Polivinile di Cloruro , un materiale tra i maggiormente utilizzati al mondo perché versatile. Rigido allo stato puro, una volta miscelato con plastificanti, ...

Come risparmiare con gli infissi in PVC : Ottimo isolamento termoacustico, resistenza, durabilità, leggerezza e resistenza al fuoco, ecco i vantaggi degli infissi in PVC: non basta però acquistarli, è importante installarli in modo corretto perché possano davvero portare tutti i benefici di cui sono capaci. Vediamo perché il PVC è così adatto per le finestre e perché è molto importante scegliere con cura a chi rivolgersi per l’acquisto. (altro…) The post Come risparmiare con ...

Impianto di condizionamento : consigli su Come risparmiare : Appena il sole diventa caldo oltre che luminoso e le giornate si allungano, il desiderio di poter accendere un Impianto di condizionamento spunta e chi non lo ha già installato si prepara a farlo. Oltre al desiderio di fresco può spuntare anche la preoccupazione per l’impennata di consumo di energia elettrica che un dispositivo di questo tipo può causare. Un pensiero che “fa sudare freddo”, ecco quindi qualche consiglio semplice ed efficace per ...