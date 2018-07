Star allo Specchio | Maria Grazia Cucinotta e il trucco che piace a sua figlia Giulia

Star allo Specchio : Maria Grazia Cucinotta e il trucco che la figlia le copia : Come ci si sente a fare quattro chiacchiere beauty con Maria Grazia Cucinotta, la donna che, forse insieme a Sophia Loren, è riconosciuta tra le attrici che rappresentano la bellezza italiana nel mondo? Dire che l’esperienza è stata «sorprendente» è riduttivo, perché dopo le prime battute mi sentivo come se ci conoscessimo da sempre, come se fossimo due amiche di vecchia data che si scambiano consigli, al punto che, rotto il ghiaccio, ...

Mondiali 2018 - ecco TelStar Mechta 18 : il pallone dagli ottavi alla semifinale : Si sta per concludere in questi giorni la fase a gironi di Russia 2018 da cui usciranno i nomi delle 16 squadre che accederanno agli ottavi di finale. A partire da questa fase del torneo i giocatori in campo avranno la possibilità di utilizzare un nuovo pallone, sempre realizzato da Adidas. Il nuovo pallone prende […] L'articolo Mondiali 2018, ecco Telstar Mechta 18: il pallone dagli ottavi alla semifinale è stato realizzato da Calcio e ...

MasterChef All Stars - il ritorno della milanese Paola Galloni : Milano, 26 giugno 2018 - Gradita sorpresa per gli appassionati di MasterChef , che a dicembre su Sky Uno, potranno godersi una sfida tra i 16 tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni ...

La Trieste in giallo fra "Ostracismo" e delitti da guStare : Certo è sorprendente che uno dei principali scrittori di gialli tedeschi, Veit Heinichen, abbia ambientato tutti i suoi romanzi a Trieste, dove vive da molti anni. La sua Trieste non è quella mitica ...

Dreams - la Startup che vuole adattare i canali tv allo schermo verticale dello smartphone : (Foto: Dreams) Agli albori dell’era degli smartphone, chi utilizzava il proprio dispositivo come videocamera riprendendo soggetti e panorami in verticale veniva additato come un criminale, che costringeva gli spettatori a subire la visione delle proprie clip in un formato percepito come sbagliato, ai limiti dell’immorale. Ancora oggi, nonostante l’intervento sdoganatore di Snapchat e Instagram, la pratica è considerata ...

Alisson Becker potrebbe reStare in giallorosso - ma è vicina l'offerta del Real (RUMORS) : Attualmente Alisson Becker calciatore brasiliano, portiere della Roma e della nazionale brasiliana è impegnato con la sua squadra al Mondiale di Russia 2018. L’attenzione del ragazzo è chiaramente concentrata al suo Brasile, ma l’interesse è anche rivolto al proprio futuro calcistico. I colleghi di Sky Sport, che lo hanno intervistato, hanno colto le intenzioni palesi del calciatore: ‘sono concentrato sulla nazionale’. Questa l’esternazione del ...

Alisson Becker potrebbe reStare in giallorosso - ma è vicina l'offerta del Real (RUMORS) : Attualmente Alisson Becker (calciatore brasiliano, portiere della Roma e della nazionale brasiliana) è impegnato con la sua squadra al Mondiale di Russia 2018. L’attenzione del ragazzo è chiaramente concentrata al suo Brasile, ma l’interesse è anche rivolto al proprio futuro calcistico. I colleghi di Sky Sport, che lo hanno intervistato, hanno colto le intenzioni palesi del calciatore: ‘sono concentrato sulla nazionale’. Questa l’esternazione ...

Mondiali 2018 - la scienza dietro TelStar 18 : ecco tutti i segreti del pallone di questa edizione : I Mondiali di calcio 2018 hanno avuto inizio ieri con la partita tra Russia e Arabia Saudita e tutti gli occhi sono stati puntati sul pallone, da molteplici punti di vista. A differenza di altri prestigiosi campionati sportivi, infatti, i Mondiali di calcio hanno qualcosa di unico: la FIFA utilizza il proprio pallone specificatamente progettato per il torneo e l’unica esperienza che i calciatori hanno con la sfera è legata alle diverse partite ...

TelStar 18 - ecco il nuovo pallone dei Mondiali 2018 : Si chiama Telstar 18 , il pallone firmato Adidas con cui si giocheranno i Mondiali 2018 . Per l'occasione il brand tedesco propone una versione rinnovata di Telstar, il primo prodotto da Adidas, per i ...

Fallout 76 - The Elder Scrolls VI e Starfield : gli annunci Bethesda all’E3 : Bethesda Softworks all’E3 fa diversi annunci, non solo Fallout 76, gioco solo online e prequel di Fallout 4, ma ha dimostrato ancora una volta di essere leader nel settore e che prevede di dominare le classifiche di vendita per i prossimi anni. Fallout 76, sugli scaffali prima del previsto Fallout 76, l’ultimo franchise più popolare, arriverà sugli scaffali dei negozi il 14 novembre, molto prima di quanto i fan si aspettassero. Il ...

Sergio Ramos shock : 'Il fallo era di Salah. E con un'infiltrazione poteva reStare in campo...' : TORINO - Ha aspettato che si placassero le polemiche, ma solo per riaccenderle. Questo almeno è l'effetto che sembrano destinate a provocare le parole pronunciate da Sergio Ramos , impegnato a ...

Governo - lo stallo può coStare caro all'Italia. Parola di Pechino : La mancanza di stabilità politica sta tagliando fuori l’Italia dalla Nuova Via della Seta. La pensa così Han Bingchen, ex corrispondente in Italia per il Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese, che in una intervista all’Agi ha spiegato la grave crisi istituzionale vista da Pechino. “L’Italia potrebbe giocare un ruolo importantissimo nel quadro Bri, ma ora è di nuovo tutto ...

DropTicket permette di acquiStare i biglietti di sosta - trasporti e attrazioni direttamente dallo smartphone : DropTicket è un'applicazione che permette di acquistare i biglietti di sosta, trasporto e attrazioni presenti nei dintorni grazie alla geolocalizzazione. Lo strumento offre la comodità di saltare le file presso i parcometri, dai rivenditori o all’ingresso delle attrazioni e di acquistare i biglietti direttamente con lo smartphone. L'articolo DropTicket permette di acquistare i biglietti di sosta, trasporti e attrazioni direttamente dallo ...

Gwyneth Paltrow : la Star ha spiegato come l’allora fidanzato Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein : "È stato fantastico" The post Gwyneth Paltrow: la star ha spiegato come l’allora fidanzato Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein appeared first on News Mtv Italia.