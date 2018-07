La voce degli insegnanti | la nostra inchiesta sulla scuola

scuolainforma

(Di lunedì 2 luglio 2018) Cari, questi mesi non si è fatto altro che parlare delle possibili proposte che andrebbero ad incidere in maniera più o meno significativae su chi vi lavora. Perché invece non chiedere proprio a voi, gli, cosa esattamente sarebbe necessario fare per la? Abbiamo dunque rivolto in alcuni gruppi scolastici di … L'articolo La: laproviene dainforma.