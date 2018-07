Migranti | Unhcr | “2 500 riportati in Libia in sette giorni”

Migranti - Unhcr : nuovo naufragio in Libia : 63 dispersi - : L'agenzia Onu riferisce che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera a largo di Zwara

Migranti - l Unhcr '2500 Migranti riportati in Libia in 7 giorni' : ROMA. Sono sempre di più i migranti che rischiano di morire tentando inutilmente di lasciare la Libia: secondo l'ultimo rapporto settimanale dell'Unhcr in Libia, i migranti riportati a terra in Libia ...

Migranti - Unhcr : nuovo naufragio in Libia : 63 dispersi : Migranti, Unhcr: nuovo naufragio in Libia: 63 dispersi L'agenzia Onu riferisce che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera a largo di Zwara Parole chiave: ...

Migranti - UNHCR “2500 RIPORTATI IN LIBIA”/ Ong - Spagna apre a Open Arms. Marina libica : Italia dia altri mezzi : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Migranti : Unhcr - 2500 in Libia in 7 giorni : ANSA, - IL CAIRO, 1 LUG - La situazione dei Migranti riportati a terra in Libia "è in drammatico aumento": solo nell'ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425 persone in ...

Migranti - allarme Unhcr : 2.500 riportati in Libia in 7 giorni : La situazione dei Migranti riportati a terra in Libia "è in drammatico aumento" : solo nell'ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425 persone in operazioni di salvataggio e ...

Migranti - Unhcr : “Nel 2018 i morti nel Mediterraneo sono già più di mille” : Più di mille morti nel mar Mediterraneo in soli sei mesi. Con l’estate ancora alle porte, quando le partenze dalle coste del Nord Africa si fanno sempre più frequenti. A lanciare l’allarme, su un numero di vittime definito “scioccante“, è l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che chiede “un’azione internazionale urgente per rafforzare gli sforzi di salvataggio in mare da parte di ...

Libia - Ong soccorre 224 Migranti | Toninelli : sequestreremo nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

Migranti - Sami (Unhcr) : “In Italia non c’è alcuna emergenza. Soluzione? Portare stabilità oltre i confini europei” : “L’Italia ha una situazione che non è assolutamente emergenziale“. A dirlo, nella Giornata internazionale del rifugiato, è la portavoce dell’Unhcr, Carlotta Sami, sul tema dell’immigrazione. “Gli arrivi via mare sono calati dell’80%. C’è però da fare un grande lavoro di inclusione”, ha aggiunto Sami. “Le crisi sono molte e sono lontane dall’Europa. I Paesi europei dovrebbero ...

Migranti - Unhcr : “Porto sicuro è imperativo umanitario urgente” : Migranti, Unhcr: “Porto sicuro è imperativo umanitario urgente” Migranti, Unhcr: “Porto sicuro è imperativo umanitario urgente” Continua a leggere L'articolo Migranti, Unhcr: “Porto sicuro è imperativo umanitario urgente” proviene da NewsGo.

Pozzallo - sbarcati dalla Diciotti 509 Migranti | Unhcr : porto sicuro è imperativo umanitario : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Le prime a scendere sono state 30 donne incinte, alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia.