LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2018 in DIRETTA | lotta per la maglia tricolore!

(Di sabato 30 giugno 2018) Buongiorno e benvenuti alladeidi. Corridori che si sfidano sul duro percorso di Darfo Boario Terme: 234 km. Si parte davanti alle Terme di Boario, poi dopo 6 km si affronta la breve salita di Gianico (1,2 km al 6,5%). Segue un tratto in falsopiano fino al durissimo strappo al 17% di Via Cornaleto. Questo percorso viene effettuato per i primi quattro giri, poi il circuito cambia. Primi 15 km tutti in falsopiano, poi si affronta la salita di Berzo Inferiore (2 km al 6%) e poi di nuovo lo strappo di Via Cornaleto, il cui ultimo scollinamento è posto a 3 km dal traguardo. Startlist ovviamente piena di nomi noti, fatta eccezion per Fabio Aru: il sardo infatti mette in palio latricolore conquistata nel 2017 senza poterla difendere. Due grandi favoriti: stiamo parlando di Gianni Moscon (Team Sky) e Diego Ulissi (UAE Emirates). Tra i ...