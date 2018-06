Migranti | Tusk | “Messaggio chiaro alle Ong | rispettino la legge”

Migranti - Tusk : presto per dire successo : 15.48 "E' presto per parlare di successo" sull'accordo raggiunto nella notte dai leader sulla questione Migranti. Lo dice il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, durante la conferenza stampa finale del Consiglio Ue. "E' stato inviato un messaggio chiaro a tutti, anche alle ong-spiega-devono rispettare le legge,non devono ostacolare la guardia costiera libica. Questo dimostra il sostegno a Malta". Poi striglia Londra: se vogliamo trovare ...

Vertice Ue - nella notte l’accordo. Tusk : “Intesa tra i 28 leader anche sui Migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

Consiglio Ue - Conte mette un primo veto : “No a conclusioni senza Migranti”. Salta la conferenza stampa Tusk-Juncker : Il premier Giuseppe Conte mette il primo veto a Bruxelles. Tecnicamente una riserva, con cui ha bloccato le conclusioni della prima parte del Consiglio europeo, in cui si è parlato di “sicurezza, difesa, lavoro, crescita, competitività, innovazione digitale e allargamento”, ma non di migranti. Conte ha spiegato che l’Italia intende invece dare un voto sull’intero documento, compresa quindi soprattutto la parte sulla questione ...

Oggi il Consiglio europeo sui Migranti. Tusk ai capi di Stato : “Dobbiamo decidere chi entra in Ue” : Si aprono Oggi a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo che affronterà soprattutto il tema dei migranti. L'Italia presenterà dieci punti, ma alcuni di questi potrebbero non essere discussi, come la riforma del regolamento di Dublino. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nella sua lettera ai capi di Stato in vista del vertice, ha chiesto di decidere chi può entrare in Ue.Continua a leggere

Migranti : Tusk propone centri sbarco fuori da Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - MERKEL CHIAMA CONTE : “BOZZA UE ACCANTONATA”/ Donald Tusk prepara proposta di compromesso : MIGRANTI, il Premier CONTE sulla bozza Ue: “Sarà ACCANTONATA”. Il ministro Matteo Salvini minaccia: “O la cambiano o diciamo no”. Domenica l'atteso vertice informale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:29:00 GMT)

Migranti - Conte a Tusk : "L'Italia non può farsi carico da sola della prima accoglienza" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, con cui aveva già avuto modo di incontrarsi al G7 in Canada. L'argomento principale è stato quello dei Migranti e il Premier italiano su Twitter ha scritto:"Oggi ho avuto con il Presidente Tusk un incontro molto utile. Gli ho anticipato che al pre vertice di Bruxelles non sono disponibile a discutere dei ...

Conte a Tusk : impensabile farsi carico di tutti i Migranti : Il presidente del Consiglio avrebbe sottolineato l'indisponibilità dell'Italia alla cosiddetta 'seconda accoglienza'. Posizione che il governo poterà anche al vertice di domenica a Bruxelles - E' ...

Conte a Tusk : l'Italia non può farsi carico di tutti i Migranti - : Il premier ha incontrato Donald Tusk in un vertice a Palazzo Chigi e ha sottolineato come il nostro Paese sia quello più esposto ai flussi migratori. Il presidente del Consiglio europeo su Twitter: "...