Italia | mafia; colpo a clan agrigentini | 10 arresti

MAFIA - MATTEO MESSINA DENARO : BLITZ A TRAPANI/ Video - è uno dei 4 super latitanti d'Italia : MAFIA, BLITZ a TRAPANI contro i fiancheggiatori di MESSINA DENARO: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese

Festa del Fatto - Marco Lillo : “La mafia? Oggi è portata a trattare. Atteggiamento tipico degli Italiani” : “Oggi la mafia è più portata a trattare che a lottare, se ovviamente lo Stato asseconda i suoi voleri”. Il giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo anticipa alcuni contenuti dell’incontro “Stato e mafie, trattare o convivere?” con Franco Roberti, magistrato e già procuratore nazionale antimafia dal 2013 al 2017, al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “La trattativa è tipica del popolo ...

Sono stati chiesti 6 anni di reclusione per l'ex calciatore Vincenzo Iaquinta - coinvolto nel più grande processo per mafia nel Nord Italia : I pubblici ministeri del processo "Aemilia", il più grande per mafia mai tenuto del Nord Italia, con 240 imputati appartenenti e collusi ad un unico clan della 'ndrangheta, hanno chiesto 6 anni di reclusione per l'ex calciatore della Juventus e della

La trattativa Stato - mafia - l'innocenza perduta dell'Italia - la violenza della verità : ... dall'interno degli apparati, volle colpire Giovanni Falcone tre anni prima di Capaci utilizzando il diritto di cronaca? Negare che la politica, non tutta ovviamente, abbia trattato con Cosa nostra è ...

TrapMafia è il gruppo Telegram che diffonde il rap Italiano prima che esca : Oggi la società svedese di milioni di utenti ne ha 70, si è quotata in borsa senza danni e assieme ad Apple Music sembra il servizio di streaming che dominerà il mercato nei prossimi anni, nonostante ...

"Ong in contatto con gli scafisti Ecco come ho bloccato i gommoni" 'La mafia nigeriana colonizza l'Italia' : “VI racconto come le ONG attendono i gommoni davanti alle coste libiche”. Il capitano Gianmarco Concas racconta. Non aveva mai svelato come, a quasi un anno dall’avventura futurista della nave di Defend Europe... Segui su affaritaliani.it

25 aprile - l’Italia deve liberarsi di nuovo. Da fascismo - mafia e razzismo : La memoria è importante perché chi non la coltiva è destinato a ricommettere gli errori del passato. La storia dell’Italia contemporanea è una buona dimostrazione della validità di questo assioma. 73 anni fa la lotta dura dei nostri padri e nonni e il sacrificio di migliaia di loro consentirono al popolo italiano di ottenere la libertà dal nazifascismo, ma – come testimoniato di recente da Carlo Smuraglia – la guerra di ...

agi * Il giornalismo contro la mafia : appuntamento con #vivalItalia #abbassolamafia Il 24 aprile - : Il 24 aprile in diretta streaming Paolo Borrometi e Federica Angeli parleranno con Riccardo Luna di cosa significa essere cronisti nel mirino di Cosa Nostra. Diretta streaming : Sarà una giornata particolare, quella di martedì 24 aprile all'Agenzia Italia. Dalle ore 9 si parlerà di giornalismo e mafia. Di giornalisti che facendo il proprio lavoro combattono la ...

Il giornalismo contro la mafia. Appuntamento con #vivalItalia #abbassolamafia : Sarà una puntata unica di Viva l'Italia , in diretta streaming sul sito dell'Agi e su Facebook, condotta dal direttore Riccardo Luna insieme a Paolo Borrometi, giornalista dell'agenzia e direttore ...

Trattativa Stato-mafia - Scanzi : “Sentenza che avrà ripercussioni su scenario storico e politico Italiano” : “La sentenza sulla Trattativa Stato-mafia? E’ stata pronunciata in 7 minuti, ma potrà avere ripercussioni storiche”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Di fatto la sentenza” – continua – “ci dice che in Italia la fine della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda Repubblica sono andate in maniera un po’ diversa dalla veicolazione ufficiale. E’ una sentenza ...