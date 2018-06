Il futuro della mobilità in città nelle mani delle due ruote

La linea verde della Norvegia : aerei elettrici per il futuro - : Le autorità norvegesi, il più grande esportatore di petrolio e gas naturale dell'Europa occidentale, hanno adottato un programma per il passaggio graduale verso aerei elettrici per i voli interni. ...

Mondiali : clamorosa eliminazione della Germania. Loew : “futuro? Qualche ora per capire” : “Ovviamente devo assumermi la responsabilità di quello che è successo”. Lo ha detto l’allenatore della Nazionale tedesca, Joachim Loew, intervistato alla Zdf sulla sconfitta con la Corea del Sud, che ha decretato la fine dei Mondiali per la Germania. A una domanda su che intenzioni abbia per il futuro, avendo recentemente rinnovato io contratto con la nazionale, Loew non si è sbilanciato: “Ho bisogno di un paio di ore per ...

Fabrizio Frizzi ritratto della Rai che vogliamo oggi e nel futuro : il ricordo di Mario Orfeo : oggi, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, tenutasi a Milano, il direttore generale Mario Orfeo, ha dedicato un meritato spazio al commuovente ricordo di Fabrizio Frizzi, l'amatissimo conduttore, scomparso, lo scorso 26 marzo, dopo una lunga malattia.prosegui la letturaFabrizio Frizzi ritratto della Rai che vogliamo oggi e nel futuro: il ricordo di Mario Orfeo pubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2018 12:51.

Milano-Bicocca : il futuro della medicina è nella Casa della ricerca : Nanofarmaci, proteomica, metabolomica: il futuro della medicina è nella “Casa della ricerca”. Nell’edificio U28, a Monza, i ricercatori di diverse aree disciplinari lavorano fianco a fianco per mettere a punto nuove tecniche di ricerca. Inaugurato due anni fa, l’U28 è nato come ambiente di ricerca basato sul modello della open science in cui la presenza di tecnologie è combinata con la presenza di competenze. Qui, i ricercatori lavorano su più ...

Un posto al sole anteprima : DUE FUNERALI nel futuro della soap? : Da qualche tempo, “strane” foto circolano nei meandri dei social network e, dal contenuto delle stesse, sembra proprio che il pubblico di Un posto al sole debba prepararsi a qualcosa di non troppo allegro. I primi scatti – uno lo vedete in apertura del post – hanno riguardato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) e si evince che i due sono intervenuti ad un funerale. In tal caso, se tanto ci dà ...

Se vince la linea della chiusura il futuro dell'Europa è a rischio : E soprattutto si svolgeranno in un mondo destabilizzato e ansiogeno, con un'Europa che deve fare i conti con il fenomeno Trump. Un mondo nel quale torna nuovamente a porsi la grave questione della ...

Se vince la linea della chiusura il futuro dell’Europa è a rischio : La questione dei migranti si è stabilmente inserita nel cuore della crisi europea. Paradossalmente, più che come questione umanitaria, come oggetto di scontro culturale. Leggi

Lazio - Milinkovic : 'Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere' : Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L'oggetto del desiderio di molti top ...

Fernando Alonso - GP Francia 2018 : “Dopo la vittoria a Le Mans spero in una crescita della McLaren. Sul futuro…” : Dopo la splendida vittoria nella 24 Ore di Le Mans dello scorso weekend, Fernando Alonso è stato il grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Francia 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv), che riporta i piloti a Le Castellet, sullo storico tracciato Paul Ricard. Tutte le attenzioni, però, sono ancora puntate su quanto successo nello scorso fine settimana sul ...

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

Come procede la ricerca della vita nel Sistema solare? Ecco il futuro della Nasa : (immagine: Nasa) Siamo soli nell’Universo? Difficile a dirsi per ora, ma la Nasa è al lavoro per scoprirlo. Da almeno 10 anni l’agenzia spaziale americana si è infatti imbarcata nella ricerca di forme di vita al di fuori del nostro pianeta. Partendo dall’assunto che un singolo, microscopico, batterio alieno scovato su una qualche luna ghiacciata all’interno del nostro Sistema Solare sarebbe sufficiente per dimostrare che la vita è presente ...

Si scaldano i motori del futuro : gli studenti italiani ai nastri di partenza della Shell Eco-marathon per battere il record del minor consumo di carburante : Gli studenti italiani, dopo gli ottimi risultati del 2017, si apprestano a tornare protagonisti della Shell Eco-marathon Europe. La 34° edizione della competizione, nell’ambito del festival “Make the Future Live”, si terrà al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra dal 05 all’08 luglio. Da ben 33 anni, la Shell Eco-marathon incoraggia i giovani delle scuole superiori e delle università di tutto il mondo ad ideare e costruire veicoli ad alta ...

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia, in viale Bodio 37/B a Milano, la prima ricerca Italiana sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials. Il progetto di ricerca, ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...