Alimenti | Cna | Venezia nella top ten della città italiane del gelato 2

Alimenti : Cna - Venezia nella top ten della città italiane del gelato : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Venezia tra le capitali del gelato, in un’Italia che si scopre superpotenza nel mercato europeo, con un business di 2 miliardi di euro e lavoro per 40 mila addetti. Lo rileva un’indagine del Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare condotta tra gli iscritti alla Confederazione. La classifica tra le città italiane è fonte di Camera di commercio di Milano, e vede Roma regina ...