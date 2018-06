Trump minaccia la Ue | dazi quasi pronti

Trump condanna Harley Davidson e minaccia una «Big Tax» per chi sposta la produzione all’estero : NEW YORK - Donald Trump smonta bruscamente di sella dalla Harley-Davidson. In un bombardamento di tweet il Presidente ha reagito furiosamente alla decisione dell'iconica azienda...

Dazi, Trump minaccia l'Europa: "Stiamo lavorando sulle auto"

Trump se la prende con la Harley e minaccia le auto europee : Ma non volendo scaricare sui propri clienti gli aumenti che sono conseguenza della politica di Trump , si parla di una media di 2mila dollari a moto, la Harley ha comunicato che manterrà invariati i ...

Trump cambia idea : "La Corea Del Nord rappresenta una straordinaria minaccia" : ...

Corea del Nord - Trump estende lo stato di emergenza : “Il nucleare è ancora una minaccia” : Il presidente americano Donald Trump ha definito “una minaccia eccezionale e straordinaria” l’arsenale nucleare NordCoreano per giustificare il mantenimento delle sanzioni contro Pyongyang, soli dieci giorni dopo lo storico incontro con Kim Jong Un. “Non c’è più alcuna minaccia nucleare da parte della Corea del Nord”, aveva dichiarato Trump dopo il vertice di Singapore del 12 giugno scorso. Una nota ...

Dazi - la minaccia di Trump sulle auto mette a rischio 300 miliardi di scambi : La Commissione stima che non siano solo a rischio gli affari europei, ma la stessa economia americana con 'fino a 180mila posti di lavoro a rischio', oltre al fatto che gli impatti sarebbero ...

Corea Nord. Trump : è ancora una minaccia : 00.34 La Corea del Nord rappresenta ancora una "minaccia straordinaria" per gli Stati Uniti. Lo dichiara Trump in un decreto con il quale estende per un anno la cosiddetta"emergenza nazionale" nei confronti di Pyongyang, verso la quale sono autorizzate restrizioni anche economiche.Il decreto segue il vertice di Singapore con Kim Jong-Un, che si è impegnato alla denuclearizzazione. "L'esistenza e il rischio di proliferazione di armi" le azioni ...

Usa - Trump minaccia dazi sull’auto made in Europe : “Costruitele qui” : Donald Trump ha minacciato l’imposizione di dazi del 20% sulle auto fabbricate in Europa e importate negli Stati Uniti. “Costruitele qui!”, ha twittato The Donald, dopo aver dato il via un mese fa anche per l’auto alla stessa procedura utilizzata per introdurre tariffe doganali su acciaio e alluminio: la minaccia alla sicurezza nazionale. L’unica via che ha il presidente per bypassare la volontà del Congresso e ...

