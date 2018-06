Taglio vitalizi | la provocazione di Clemente Mastella | “Parlamentari si dimezzino lo

Vitalizi - class action contro Fico Gli ex deputati danno battaglia Di Maio : "Taglio in tre settimane" : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i Vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : oggi arriva delibera su Taglio vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Vitalizi : D’Incà - Taglio restituisce dignità a politica : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘Oltre 200 milioni di euro resteranno nelle casse della Camera dei deputati per ogni legislatura. Soldi di tutti noi contribuenti che non saranno più impiegati per pagare i Vitalizi degli ex parlamentari. Con questo provvedimento, che arriva oggi sul tavolo dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, restituiamo dignità alla politica”. Così in una nota il questore , Federico ...

Taglio ai vitalizi - la delibera alla Camera : 'Forza Italia voterà a favore' - un messaggio al governo? : 'Abbiamo intercettato una fonte di Forza Italia che ci ha confermato che anche loro voteranno a favore della delibera sui tagli ai vitalizi '. A darne notizia è Agorà su Raitre in diretta da ...

Vitalizi - cosa prevede delibera Fico per il Taglio : ricalcolo contributivo e tetto massimo per chi ha più di 4 legislature : Una vera e propria mannaia si abbatterà, dal 1° novembre 2018, su 1.338 dei 1.405 ex deputati. Che dovranno tirare a campare con un Vitalizio decisamente più ridotto rispetto a quello finora percepito. A tre mesi dall’insediamento del Parlamento, il cappio del Movimento 5 stelle si stringe intorno al collo del privilegio più odiato dagli italiani. Un salasso da 136,1 milioni di euro all’anno solo alla Camera (più altri 86,4 al Senato) ormai con ...

Vitalizi - con Taglio risparmi per 40 milioni : Teleborsa, - Il progetto di superamento dei Vitalizi degli ex deputati è al vaglio dei vertici di Montecitorio. Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato all'Ufficio di presidenza di ...

Il Taglio ai vitalizi approda alla Camera - Fico : riguarda 1.200 assegni : Dagli assegni che vengono erogati ai soli ex deputati si potrebbero risparmiare tra i 18 e i 20 milioni di euro

Pronto il Taglio ai vitalizi - risparmi per 40 milioni : "L'era dei privilegi è finita" : Dopo molti annunci, la delibera per il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari approda sul tavolo dell'ufficio di presidenza della Camera. La sforbiciata è pronta. Roberto Fico presenta la delibera per...

Il Taglio ai vitalizi approda alla Camera - Fico : riguarda 1.200 assegni : Dagli assegni che vengono erogati ai soli ex deputati si potrebbero risparmiare tra i 18 e i 20 milioni di euro

Taglio dei vitalizi a 1200 ex parlamentari : proposta alla Camera : La delibera per il Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari giunge sul tavolo dell’ufficio di presidenza della Camera. Il presidente

Camera - Fico : pronto Taglio ai vitalizi - sforbiciata a 1.200 assegni : "Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo", ha affermato. "E' tra i principali obiettivi della legislatura", ribadisce Fico. Per il via libera alla Camera si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 giugno : Vitalizi - l’inizio della fine. Il Taglio - stando ai primi calcoli - porterebbe a un risparmio di 30 milioni : Anti-Casta Vitalizi, ecco la delibera. Tagli per oltre 30 milioni Oggi nell’ufficio di presidenza della Camera Roberto Fico presenta il testo di Luca De Carolis L’Olimpiade dei cretini di Marco Travaglio Oltre a tutti i problemi che conosciamo – l’alleanza con Salvini, le scarse risorse per mantenere le promesse, la penuria di classe dirigente e democrazia interna, l’ostilità preconcetta dell’establishment che si butta a pesce sulla Lega ...

Verso il Taglio dei vitalizi - arriva la delibera. Luigi Di Maio : “Finita l’era dei privilegi” : arriva la delibera del presidente della Camera Roberto Fico per il taglio dei vitalizi: "Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Taglio ai vitalizi"/ Governo - "Delibera nelle prossime settimane : studiamo pensioni d'oro" : Luigi Di Maio: "Tagliamo i vitalizi". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo del Governo M5s-Lega è pronto anche a tagliare le pensioni d'oro: "delibera storica"(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:32:00 GMT)