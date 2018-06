Bari | due pregiudicati uccisi | uno strangolato dal fratello dopo una lite in strada

Vasco a Bari - in 100mila per due notti : caos biglietti falsi e caccia ai parcheggiatori abusivi : 'Cosa succede in città', canta Vasco Rossi in apertura del suo concerto allo stadio San Nicola di Bari. E la risposta è pronta: verbali a otto parcheggiatori abusivi , tre sono stati portati al ...

Comiso - Maria Rita SchemBari presenta due assessori : Il candidato sindaco di Comiso Maria Rita Schembari presenta i due assessori designati: Biagio Vittoria e Giovanni Caggia

Bitonto - scomparsi due minorenni da via Ammiraglio Vacca : potrebbero essere a Bari : Due minorenni questa mattina sono scomparsi dal loro appartamento in via Ammiraglio Vacca. Intorno alle 8 i genitori non li hanno trovati in casa denunciando la sparizione ai Carabinieri. Il ragazzo ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Fondazione Barilla : “Plastica e spreco alimentare - due facce della stessa medaglia” : Ogni anno immettiamo nel mondo oltre 300 milioni di tonnellate[1] di plastica, quasi quanto il peso di 43 Piramidi di Cheope[2]. La metà di questa plastica è monouso, mentre un terzo sfugge agli attuali sistemi di raccolta, disperdendosi nell’ambiente[3]. Buona parte di quella plastica, compresi gli imballaggi, è imputabile al mondo dell’alimentare (sia bevande che food). E colpisce molto riflettere sul fatto che non tutto il cibo che viene ...

Cittadella-Bari 2-2 : due sberle di Bartolomei - Grosso fuori ai supplementari - in 9 : Nello sport l'equilibrio è tale, favorito dalla tattica di molti, che il fattore campo, i due risultati a disposizione su tre fanno spesso la differenza, per questo il Cittadella ha fatto bene a far ...

Lo 'Zandonai' a due Baritoni orientali : TRENTO, 2 GIU - Il baritono cinese Hao Tian e il baritono coreano Kim Jungmin sono i vincitori ex-aequo della 25/a edizione del Concorso internazionale per giovani cantanti lirici 'Riccardo Zandonai' ...

Bari - minacciano di morte imprenditore per farsi cedere l'attività : due arresti : Con l'accusa di aver minacciato per mesi, anche di morte, un imprenditore chiedendogli la cessione dell'attività commerciale e la consegna di 20mila euro in contanti, due uomini di 54 e 60 anni sono ...

Corte d’Appello - confermati i due punti di penalizzazione al Bari : La Corte Federale d’Appello della Figc, riunitasi oggi a Roma, ha respinto il ricorso del Bari. confermati quindi i punti di penalizzazione in classifica al club pugliese da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’inibizione di mesi 3 inflitta a Cosmo Antonio Giancaspro, all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale Rappresentante p.t. della società. (Spr/AdnKronos) L'articolo Corte d’Appello, confermati i due ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Due punti di penalizzazione per il Bari - primo turno dei 'play off' fuori casa Video : Il Bari è stato penalizzato di due punti e scivola dal sesto al settimo posto della classifica del campionato di Serie B. La decisione è del Tribunale federale nazionale. I pugliesi, che devono scontare la penalizzazione nella stagione in corso, non potranno giocare il primo turno dei play off fra le mura amiche, ma sul campo del Cittadella, domenica 3 giugno, alle 18,30. E cambiano anche le possibilita' delle due squadre [Video]: ora i veneti ...

Bari - Cacucci confermato alla guida dell'Arcidiocesi altri due anni : lo ha deciso Papa Francesco : altri due anni, Monsignor Francesco Cacucci si dedicherà alla cura pastorale della Chiesa Locale. Lo ha deciso Papa Francesco, in conformità al Codice di Diritto Canonico, dopo la rinuncia al governo ...