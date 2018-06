GAZZARRA “Il Nuovo Concept Musicale Indipendente” In radio da Venerdì 15 Giugno con il

allmusicnews

(Di martedì 26 giugno 2018)“IlIndipendente”. Inda15con il singolo “Federer” Nelleitaliane da15“Federer”, il primo singolo di, un produttore/DJ, figlio di questi tempi storti, un corista fuori dal coro. Il brano, che porta la firma di alcuni noti autori della musica italiana, è accompagnato da un videoclip per la regia di Cristian Graziano e vede come protagonisti Sofia Aguzzi e Alessio Ferri. “FEDERER, è un punto di vista, che si nutre dell’irrazionalità della vita e della razionalità dei social.” Il brano nasce un dopo cena in studio, da un’idea, da un gioco, da un suono, da un esercizio di stile fuori dalla convenzionale canzone pop.è un progetto creato da affermati autori e produttori italiani al momento “ghost team” – che hanno legato i ...