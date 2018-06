Video Inghilterra Panama 6-1 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | girone G

Video Inghilterra-Panama - 6-1 ai Mondiali 2018 : gli highlights - goleada britannica con la tripletta di Kane : L’Inghilterra ha travolto Panama con un sonoro 6-1 ai Mondiali 2018 di calcio. goleada della Nazionale dei Tre Leoni trascinata dalla tripletta di Harry Kane. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. CLICCA QUI PER GLI highlights DI Inghilterra-Panama Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Harry Kane ha trasformato due calci di rigore in Inghilterra-Panama ed è così balzato in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 con 4 gol all'attivo. L'attaccante dell'Inghilterra, dopo la doppietta vincente contro la Tunisia, si è replicato nel corso del primo tempo del match contro la modesta compagine centroamericana e ha agganciato in vetta Cristiano Ronaldo e Lukaku.

Diretta / Sudafrica Inghilterra (risultato live 3-6) streaming Video e tv : solo calci piazzati (rugby) : Diretta Sudafrica Inghilterra streaming video e tv, orario e risultato live della partita di rugby, test match di prestigio a Città del Capo (oggi 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:57:00 GMT)

