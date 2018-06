Sarà possibile sintetizzare il DNA più velocemente | lo studio arriva dalla

Blastingnews

(Di lunedì 25 giugno 2018)il DNA è essenziale per qualsiasi ricerca di ingegneria genetica. Purtroppo i metodi fino ad ora disponibili hanno sempre avuto dei limiti abbastanza evidenti che frenano la ricerca e ne allungano le procedure. Una nuova tecnica, messa a punto il 18 giugno 2018 dai ricercatori dell’Universita' della California, a Berkeley, permette la sintesi di DNA de novo ovvero senza stampo con una facilita' mai vista prima. La via classica era troppo obsoleta Il metodo più usato per una sintesi del DNA si basa su un processo chimico in laboratorio. Questa tecnica è stata messa a punto 35 anni fa e, benché nel corso degli anni sia stata migliorata, mantiene un suo limite fisico: non èpiù di 300 nucleotidi. I nucleotidi sono le componenti fondamentali del DNA, le singole lettere del manuale di istruzioni della cellula, che serve perproteine. ...