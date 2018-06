Palermo Calcio | sequestrato un milione di euro | indagato anche il presidente Giammarva

Calciomercato Palermo - si segue Luca Vido : Palermo - Il Palermo di Zamparini , intenzionato a ricominciare da Bruno Tedino , punterà a trattenere qualche senatore , come Bellusci , Pomini , Jajalo se si abbasserà lo stipendio, e ad acquistare ...

Calcio - Frosinone in Serie A ma il Palermo annuncia ricorso. Lo spareggio : 2 a 0 - tra palloni tirati in campo e invasione : palloni lanciati in campo, un rigore non dato, poi assegnato, infine tolto, e l’invasione dei tifosi prima del triplice fischio. Nella finale di ritorno dei playoff di Serie B il Frosinone allo Stirpe batte il Palermo 2-0, ribalta la sconfitta per 2-1 subita all’andata e conquista la promozione in Serie A. Almeno per ora, perché i rosanero hanno annunciato ricorso subito dopo: “Abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso ...

Calcio LIVE - Frosinone-Palermo in DIRETTA : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. In palio la Serie A : Oggi, alle ore 20.30, il “Benito Stirpe” di Frosinone si stringerà vicino alla propria squadra, nel ritorno dell’atto finale dei playoff di Serie B contro il Palermo. La formazione di Moreno Longo, sconfitta 2-1 all’andata, ha un solo risultato per centrare l’obiettivo promozione: vincere. Non ci sono alternative per i gialloazzurri che confidano nel fattore campo e sulla spinta dei propri supporters. Servirà uno ...

Calciomercato - assalto al Palermo : Sampdoria e Bologna tentano il colpo : Calciomercato, Sampdoria E Bologna GUARDANO IN CASA Palermo – Nella giornata di ieri il Palermo è sceso in campo nella gara d’andata della finale dei playoff di Serie B, successo dei rosonero contro il Frosinone grazie ad un super La Gumina, l’attaccante adesso nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ i club maggiormente interessati sono Bologna e Sampdoria ...

Calcio - Semifinale d’andata Playoff Serie B : oggi Venezia-Palermo (6 giugno). Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 6 giugno si gioca Venezia-Palermo, Semifinale d’andata dei Playoff di Serie B. In laguna andrà in scena il primo atto della doppia sfida che vale un posto nella Finale contro la vincente di Frosinone-Cittadella dove verrà assegnata l’ultima promozione nella prossima Serie A. I veneti si presentano all’appuntamento dopo aver surclassato il Perugia nel turno preliminare mentre i siciliani hanno disputato una buona ...

Calcio - Semifinali Playoff Serie B : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia. Date - calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il quadro delle Semifinali dei Playoff di Serie B che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie A 2018-2019. Cittadella e Venezia, infatti, hanno sfruttato al meglio il fattore campo eliminando Bari e Perugia nel primo turno e qualificandosi così alle Semifinali dove affronteranno rispettivamente il Frosinone e il Palermo, terza e quarta nella regular season. La compagine laziale, che all’ultima giornata aveva ...

DIRETTA / Palermo Cesena (risultato live 0-0) streaming video e tv : Coronado sbaglia un calcio di rigore! : DIRETTA Palermo Cesena, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rosanero inseguono la prmoozione DIRETTA, i romagnoli sono quasi salvi(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:50:00 GMT)

Calcio : Palermo-Bari - tre tifosi denunciati dalla polizia per il lancio di petardi : Tre tifosi baresi denunciati dalla polizia di Stato a seguito delle intemperanze registratesi nel corso dell'incontro di Calcio Palermo-Bari, disputatosi lunedi' sera al "Renzo Barbera". I tre, di 19, ...