Mondiali | la Fifa multa Xhaka | Shaqiri e Lichtsteiner

Mondiali - la Serbia attacca la Fifa : “sia stati derubati” : “L’Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata. Non penso che la Fifa farà qualcosa per impedire che si ripetano situazioni simili, dato che era tutto pianificato”. Così il capo della federcalcio serba Slaviša Kokeza ha commentato la partita Serbia-Svizzera, arbitrata dal tedesco Felix Brich e finita 2-1 in rimonta per la nazionale elvetica. “Il problema non è solo la Var, ma le persone che nominano gli ...

Mondiali Russia 2018 - esposto della Serbia alla Fifa : “un tedesco ad arbitrare la Svizzera - conoscete i cantoni?” : La Serbia non ci sta e dopo la sconfitta contro la Svizzera con tanti errori arbitrali, arriva una protesta contro la Fifa per la scelta del direttore di gara La Serbia si è lamentata con la Fifa per l’arbitro tedesco Felix Brych che ha arbitrato la sfida persa per 2-1 in Coppa del Mondo con la Svizzera venerdì. “Numerosi rapporti dei media Mondiali, e in particolare i filmati di tutte le situazioni controverse durante la partita, ...

Mondiali : serbai attacca Fifa "derubati" : ANSA, - MOSCA, 24 GIU - "L'Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata. Non penso che la Fifa farà qualcosa per impedire che si ripetano situazioni simili, dato che era tutto pianificato". Così il capo della federcalcio ...

Mondiali : serbai attacca Fifa 'derubati' : MOSCA, 24 GIU - "L'Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata. Non penso che la Fifa farà qualcosa per impedire che si ripetano situazioni simili, dato che era tutto pianificato". Così il capo della federcalcio ...

Mondiali : serbai attacca Fifa 'derubati' : ANSA, - MOSCA, 24 GIU - "L'Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata. Non penso che la Fifa farà qualcosa per impedire che si ripetano situazioni simili, dato che era tutto pianificato". Così il capo della federcalcio ...

Mondiali : serbai attacca Fifa "derubati" : ANSA, - MOSCA, 24 GIU - "L'Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata. Non penso che la Fifa farà qualcosa per impedire che si ripetano situazioni simili, dato che era tutto pianificato". Così il capo della federcalcio ...

Mondiali 2018 Russia - Xhaka e Shaqiri nel mirino della Fifa : avviata procedura disciplinare : Una doppia esultanza che potrebbe costare cara a Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri . I due giocatori della Svizzera infatti hanno festeggiato in maniera 'particolare' le reti realizzate contro la Serbia ...

Mondiali shock - la Serbia fa ricorso contro la Svizzera per l’esultanza di Xhaka e Shaqiri : terremoto sui Balcani - verso sanzioni FIFA : 1/6 ...

Fifa 18 : scopri il Team of the Matchday n°1 - dedicato ai Mondiali Russia 2018 : Offerta! Fifa 19 - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Fifa 18: scopri il Team of the Matchday n°1, dedicato ai mondiali Russia 2018 ...

Mondiali - la Fifa promuove gli arbitri : La Fifa si è detta “estremamente soddisfatta” del livello dell’arbitraggio al Mondiale di calcio e al debutto della Var. Alla fine della prima giornata della fase a gironi, la Federcalcio mondiale in una nota ha fatto sapere di essere “estremamente soddisfatta del livello di arbitraggio visto finora e della riuscita applicazione del sistema Var, che nel complesso è stato accettato positivamente e apprezzato dalla nostra ...

Mondiali - "tutti pazzi per il Var" : per la Fifa è un vero successo : Fino ad ora tanti pro e nessun contro. Le polemiche che il Var ha suscitato in serie A sono un lontano ricordo. Ai Mondiali in corso in Russia, il supporto tecnologico ha permesso di ridurre drasticamente gli errori e di...

Fifa 18 : oggi l’annuncio del Team of the Matchday n°1 - dedicato ai Mondiali Russia 2018 : Offerta! Fifa 19 - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Fifa 18: oggi l’annuncio del Team of the Matchday n°1, dedicato ai mondiali ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa traccia un primo bilancio del Var : “decisamente positivo” : Mondiali Russia 2018, il Var convince la Fifa, l’applicazione della tecnologia ha risolto diversi problemi in queste prime giornate La Fifa si dice “estremamente soddisfatta” del debutto della Var ai Mondiali e più in generale del livello fin qui espresso dagli arbitri in Russia. La federazione internazionale fa il punto della situazione dopo il primo ciclo di partite della prima giornata della fase a gironi. “La Fifa è ...

Mondiali 2018 - occhio a cosa postate sui social media : Fifa vi guarda e vi fa cancellare : Il pallone dei Mondiali 2018 (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images) Voglia di riprendere il gol di Coutinho che regala una speranza al Brasile, ma poi no? Meglio farsela passare. Nessun meme sui Mondiali che arrivi da una ripresa dello schermo del televisore: il Var in questo caso si chiama Fifa, ed è pronta a frenare ogni entusiasmo da tifoso segnalando a Twitter (e si presume, alle altre piattaforme social) ogni violazione del ...