L’Arabia Saudita conclude i suoi Mondiali di Russia 2018 con una vittoria contro

Parte l'avventura dell'Italia di Mancini con L'Arabia Saudita : Balotelli out : Parte l'avventura dell'Italia di Mancini con l'Arabia Saudita: Balotelli out. Roberto Mancini fa il debutto sulla panchina azzurra in campo neutro, a

Svolta storica per L’Arabia Saudita - le donne possono guidare! L’omaggio della F1 : Aseel Al Hama in pista sulla Renault [GALLERY] : Le donne possono guidare anche in Arabia Saudita: la F1 ha voluto omaggiare il nuovo decreto permettendo ad Aseel Al Hama di guidare una Renault prima del GP di Francia Dalla mezzanotte dle 24 giugno, anche in Arabia Saudita è stato concesso alle donne il diritto di guidare. Allo scoccare delle 00.00 infatti, è caduto il divieto che rendeva il KSA l’unico stato al mondo ad impedire alle donne di poter guidare un mezzo. Fino ad oggi infatti, le ...

Mondiali Russia 2018 : l’Uruguay vince ma non convince. 1-0 alL’Arabia Saudita timbrato Suarez - ufficiali gli ottavi : Arrivano le prime due ufficialità dal Girone A dei Mondiali di calcio 2018: Uruguay e Russia sono ufficialmente qualificate agli ottavi di finale. Le due compagini, entrambe a quota sei punti, andranno a giocarsi la prima piazza nel raggruppamento nello scontro diretto che si disputerà il prossimo 25 giugno. La Celeste oggi non ha convinto, ma è riuscita ad imporsi nella seconda partita della sua manifestazione iridata per 1-0 contro ...

Terrore ad alta quota - l’ala dell’aereo prende fuoco. Panico per la nazionale delL’Arabia Saudita : Attimi di paura in fase di atterraggio all’aeroporto di Rostov in Russia per la nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. Il guasto ad uno dei motori ha provocato un incendio che si è propagato sotto un’ala dell’Airbus A319. Nonostante l’incidente il volo è atterrato regolarmente; per i giocatori sauditi un piccolo brivido prima di disputare il match di Coppa del Mondo contro l’Uruguay in programma mercoledì, 20 giugno. L'articolo Terrore ad alta ...

L'aereo della nazionale delL'Arabia Saudita ai Mondiali ha avuto un guasto durante il volo per Rostov : L'aereo sul quale viaggiava la nazionale di calcio dell'Arabia Saudita ai Mondiali, diretto a Rostov per la partita di domani contro l'Uruguay, ha avuto un guasto in volo, ma è poi atterrato senza che nessuno si facesse male. Un video

Mondiali Russia 2018 - paura per L’Arabia Saudita : motore in fiamme durante il volo! : Mondiali Russia 2018, che paura per l’Arabia Saudita, durante il volo per Rostov uno dei motori dell’Airbus A319-100 è andato a fuoco Ci sono stati momenti di paura a bordo dell’aereo sul quale viaggiava la nazionale Saudita impegnata ai Mondiali di calcio in Russia. “Un guasto tecnico” ha provocato un incendio a uno dei motori dell’Airbus A319-100, come ha spiegato su Twitter la Federcalcio Saudita, che ha rassicurato sulle condizioni di ...

Mondiali - paura in volo per la squadra delL’Arabia Saudita : fiamme dall’ala destra [VIDEO] : Grande paura per la squadra e lo staff dell’Arabia Saudita, fortunatamente senza conseguenze. E’ accaduto questo pomeriggio durante il volo che trasportava la squadra e lo staff a Rostov, dove mercoledì alle 17 i sauditi torneranno in campo al Mondiale in Russia contro l’Uruguay. D’improvviso, dai finestrini sul lato destro dell’aereo sono apparse delle fiamme che venivano fuori dai motori sotto l’ala a causa ...

Russia show per l’apertura del Mondiale : 5-0 alL’Arabia Saudita : Sono iniziati oggi alle 17 allo stadio Luzhniki di Mosca i Mondiali di Calcio in terra russa, i primi senza la Nazionale italiana in corsa per la prestigiosa Coppa del Mondo dal 1958 (sessant’anni esatti). E a rompere il ghiaccio, dopo la cerimonia di apertura (con tanto di polemiche per il dito medio di Robbie Williams alle telecamere durante la sua esibizione), è una schiacciante vittoria dei padroni di casa della Russia per 5-0 contro ...

Mondiali 2018 - la Russia dà spettacolo in campo e fuori : goleada contro L’Arabia Saudita - sugli spalti show dei tifosi - di Golovin e… di Putin [FOTO] : Mondiali Russia 2018, la kermesse è iniziata all’insegna dell’entusiasmo sugli spalti e non, i padroni di casa subito protagonisti così come Putin Mondiali Russia 2018, dopo tanta attesa, oggi è stato il giorno del via definitivo alla competizione. Dapprima, una splendida cerimonia d’apertura, ha entusiasmato i tifosi sugli spalti ed in diretta tv da tutti i continenti, anche con qualche eccesso come il dito medio di Robbie ...

La Russia ha battuto 5-0 L'Arabia Saudita nella prima partita dei Mondiali 2018 : nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio, la Russia ha battuto 5-0 l'Arabia Saudita e si è portata momentaneamente in testa al Gruppo A in attesa della partita di domani tra Egitto e Uruguay. Allo stadio Luzhniki di Mosca la nazionale

Russia in gol contro L’Arabia Saudita : Putin stringe la mano al principe Mohammad bin Salman Al Saud : Mohammad bin Salman Al Saud sta seguendo la gara tra Russia ed Arabia Saudita al fianco di Gianni Infantino e Putin Il primo gol del Mondiale 2018 lo mette a segno proprio la nazionale russa padrona di casa. Al 12′ del primo tempo è Gazinskiy a far gioire i tifosi sugli spalti dello stadio di Mosca nella gara d’esordio contro l’Arabia Saudita. E sugli spalti il presidente russo Vladimir Putin, con al fianco il presidente della ...

Mondiali Russia 2018 - Russia favorita all’esordio contro L’Arabia Saudita : il 2 paga 9.25 la posta : Russia e Arabia Saudita giocheranno la partita inaugurale dei Mondiali di Russia 2018, padroni di casa favoriti per i bookmakers Buona la prima per la Russia ai Mondiali 2018. Saranno i padroni di casa a dare il calcio d’inizio della manifestazione, nella gara di oggi a Mosca contro l’Arabia Saudita. Un esordio che più facile non si poteva, almeno a giudicare dalle quote sull’incontro di domani. Sul tabellone Snai la partenza ...