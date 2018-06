Josef Fares non era sotto l' effetto di droghe durante gli ultimi Game Awards

eurogamer

: #JosefFares torna sul suo famoso discorso ai #TheGameAwards - Eurogamer_it : #JosefFares torna sul suo famoso discorso ai #TheGameAwards - Micsugliando : Josef Fares: molti si stupirebbero da come Electronic Arts tratti bene gli indie: Durante una recente intervista co… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il creatore di Brothers: A Tale of Two Sons e del più recente A Way Out,ha commentato il suo famoso discorso tenutosigli, in maniera più specifica la frase "fan**lo gli Oscar!".Inutile dire che la frase è diventata subito virale e, come riporta VG247.comha dichiarato che non si trovaval'di sostanze stupefacenti ma al contrario voleva solo esprimere il suo pensiero... decisamente in maniera diretta:"Si parlava così tanto degli Oscar che mi sono detto fan**lo gli Oscar'. Quando l'ho detto, le persone si sono esaltate, nel video non si vede, ma quell'entusiasmo, quell'approvazione. Sai quando ti esaltano? Non prendo, non fumo nemmeno erba. So che molto persone pensano fossi fatto di cocaina, ma non era così."Read more…