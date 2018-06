Fitch non scommette sul Governo Conte | Crescono le chance di un voto

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) "Le differenze ideologiche e di politiche fra M5S e Lega hanno buone probabilità di far crescere la tensione all'interno della coalizione di. Non ci aspettiamo che questo esecutivo duri tutta la legislatura e vediamo sempre maggiori possibilità che vi siano lezioni anticipate a partire dal 2019". E' quanto scrivono gli esperti diin un rapporto pubblicato oggi e in cui si analizza l'impatto potenziale del nuovosul profilo creditizio dell'Italia. "Vi è un alto livello di incertezza circa l'agenda politica del- si legge nel comunicato - e vi sono elementi di incoerenza fra il costo delle nuove misure fiscali e l'obiettivo dichiarato di riduzione del debito pubblico. Nella pratica ci aspettiamo che l'antipatia del nuovoverso l'appartenenza all'euro e all'eurozona si focalizzi in uno sforzo volto a respingere le regole del patto ...