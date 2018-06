Turchia | Ince contesta esito voto | dati manipolati

Elezioni Turchia - dati parziali : “Erdogan al 56 - 5% - lo sfidante Ince al 28 - 6%” : Con il 51,4% dei voti scrutinati nelle Elezioni presidenziali in Turchia , si è ridotto il vantaggio di Recep Tayyip Erdogan, che è al 56,5%. Per essere eletti al primo turno occorre avere la maggioranza assoluta. Sale invece il suo sfidante principale Muharrem Ince al 28,6%. Fermi al momento sotto il 10% gli altri candi dati , tra cui la nazionalista Meral Aksener (7,4%) e il curdo Selahattin Demirtas (6,4%). QUATTRO ITALIANI FERMATI, TRE ...

Turchia verso elezioni - Ince ed Aksener : i candidati che fanno tremare Erdogan : Istanbul, 15 giu. , askanews, Mancano nove giorni alle elezioni presidenziali e legislative in Turchia, ed è la prima volta in una lunga parabola politica che il presidente Recep Tayyip Erdogan dimostra di essere così preoccupato per il risultato elettorale. Tanto che in un video circolato sui social media suscitando un enorme scandalo …