Scherma | Giochi del Mediterraneo 2018 | Valentina De Costanzo è d’argento nel fioretto

oasport

: RT @MatteoMarchini5: Scherma, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedizio… - usatoscherma : RT @MatteoMarchini5: Scherma, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedizio… - MatteoMarchini5 : Scherma, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedi… - usatoscherma : RT @zazoomnews: Scherma Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedizione azz… -

(Di domenica 24 giugno 2018)Deha conquistato la medaglia d’argento nella prova difemminile aidel. Si tratta del primo podio per laitaliana nell’edizione in corso di svolgimento a Tarragona. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-11. Resta il rammarico perchè Deera partita benissimo nell’assalto finale, portandosi sul 5-0, prima di subire la rimonta dell’africana. Medaglia di bronzo per le due francesi Jeromine Mpah e Julie Mienville, quest’ultima nettamente sconfitta dall’azzurra in semifinale per 15-6 Dopo una brillante fase a gironi, che le ha permesso di avere un bye agli ottavi di finale, Deha messo fine ai sogni di podio della compagna di squadra Erica Cipressa, vincendo il derby azzurro per 15-10. . Non ci sarà medaglia in campo ...