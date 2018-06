Napoli | Hamsik | la Cina si allontana Si ricomincia da 12

Napoli - il dietrofront di Hamsik stravolge il mercato azzurro : Ennesimo ribaltone nel caso più caldo negli uffici di Castel Volturno: lo slovacco viaggia verso la permanenza, allontanando dal capoluogo campano Lobotka e Badelj

Napoli – Hamsik ‘se queda’ - niente Cina per il centrocampista slovacco : tutti i dettagli : Il club azzurro non ha ritenuto soddisfacenti le offerte arrivate per il proprio capitano, decidendo di tenerlo quindi in rosa Marek Hamsik non lascerà Napoli, il centrocampista slovacco dunque resterà alla corte di Carlo Ancelotti nella prossima stagione. Non sono state sufficienti le offerte arrivate dalla Cina per il capitano azzurro, valutato oltre trenta milioni dal club del presidente De Laurentiis. Il Tianjin Teda, invece, non si è ...

Napoli - Hamsik resta : rifiutata l'offerta cinese - sarà il suo 12° anno in azzurro : Alla fine, Napoli continuerà ad avere lo stesso capitano. Marek Hamsik ha deciso: resterà in azzurro. Il forte pressing operato dalla Cina dal Tianjin Teda, la squadra dove milita John Obi Mikel, non ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “Hamsik costa 30 milioni” : “Per Hamsik io volevo 35 milioni, io ho risposto che al massimo posso scendere da 35 a 30 ma se non me li portano entro lunedì diventano 40”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando le trattative con i club cinesi per Marek Hamsik. “Ne avevo chiesti 35 di milioni per Hamsik – ha detto De Laurentiis – non so perché tutti dicono trenta. Me ne hanno offerti 15, anzi mi hanno proposto un ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Hamsik? Voglio 30 milioni entro lunedì' : A tutto De Laurentiis. Il patron del Napoli esce dall'incontro per lo stadio San Paolo - avvenuto in prefettura con il sindaco De Magistris - e dice tutto: da Fabian Ruiz a Marek Hamsik, passando per ...

Napoli - arrivata la prima offerta dalla Cina per Marek Hamsik : tutti i dettagli : E’ il Tianjin Teda la squadra interessata a Marek Hamsik, rifiutata però dal Napoli la prima offerta di 15 milioni Non solo entrate, il Napoli valuta anche le uscite. In cima alla lista c’è sempre il nome di Marek Hamsik che, nelle settimane scorse, ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria. Difficile che lo slovacco resti in Europa, più facile la pista estera che conduce in Asia, nel campionato cinese. La squadra ...

Calciomercato Napoli - Hamsik allo scoperto sul futuro : le indicazioni : Calciomercato Napoli – “Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c’è la possibilità di un trasferimento in Cina”. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. ”Ho detto al presidente De Laurentiis che c’è questa opportunità ma al momento non ci sono novità”, aggiunge Hamsik a margine di un evento benefico a cui ha preso parte in Slovacchia. ...

Napoli : Hamsik vuole Cina - parlo con Adl : ANSA, Napoli, 18 GIU - "Sono ancora un giocatore del Napoli ma c'è l'opportunità di andare in Cina". Lo ha detto il capitano del Napoli Marek Hamsik a margine di un evento benefico a cui ha ...

Napoli - senti Hamsik : le ultime novità sull’offerta dalla Cina : Marek Hamsik, capitano del Napoli, potrebbe lasciare il club partenopeo durante l’estate: i colpi di scena sono dietro l’angolo “Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c’è la possibilità di un trasferimento in Cina”. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. ”Ho detto al presidente De Laurentiis che c’è questa opportunità ma al momento non ci sono ...

Hamsik : 'Sono ancora del Napoli - ma potrei andare in Cina' : 'Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c'è la possibilità di un trasferimento in Cina'. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. 'Ho detto al ...

Napoli - Hamsik conferma : "Potrei andare in Cina" : Marek Hamsik sempre più in direzione Cina. Il capitano del Napoli lo ha lasciato intendere intervenendo ad un evento benefico tenutosi in Slovacchia nella giornata di ieri: "Futuro? Sono ancora un ...

Napoli - il lungo e silenzioso addio di capitan Hamsik : Lo slovacco è sempre più deciso a volare in Cina e lo farà senza aver salutato i suoi tifosi nonostante una storia lunga 11 anni

Napoli - Lobotka 'Siamo in trattativa - mi piacerebbe giocare con Hamsik' : Napoli - In casa Napoli prosegue la caccia ai rinforzi per consegnare a Carlo Ancelotti una squadra competitiva. Dopo l'arrivo in avanti di Verdi dal Bologna, il ds Giuntoli punta a rafforzare il ...