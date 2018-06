Mondiale | Germania salva in extremis | Brasile e Argentina ad alta tensione

Mondiale Russia 2018 - la situazione del girone F : Germania ‘salva’ - Svezia quasi fuori : Mondiale Russia 2018, il girone F si infiamma dopo la vittoria last minute della Germania contro la Svezia, Kroos ha tolto le castagne dal fuoco Mondiale Russia 2018, la situazione del girone F – La vittoria all’ultimo minuto della Germania sulla Svezia, ha modificato la situazione del girone F, un raggruppamento che sembrava essere deciso per 90 minuti, prima del sussulto di Kroos. La Germania aveva un piede fuori, adesso invece ...

Germania-Messico 0-1 - è la sesta volta che i campioni 'bucano' l'esordio Mondiale : Il mondiale di Russia 2018 ha offerto la sua prima sorpresa. La Germania campione in carica, infatti, è stata sconfitta dal Messico nel match d'esordio, 1-0 in favore dei centroamericani [VIDEO] con il gol segnato da Lozano al 35' del primo tempo. I tedeschi non perdevano un match d'esordio al mondiale da 36 anni, dalla clamorosa sconfitta per 1-2 subita dall'Algeria in Spagna. Si tratta della sesta volta nella storia della Coppa della Mondo che ...

Dalla Germania al Brasile - esordio flop : ora hanno solo il 15% di possibilità di vincere il Mondiale : Campioni del mondo, 17 volte su 20 ok al debutto Analizzando l'albo d'oro della rassegna più importante, chi si è laureato campione del mondo ha raccolto indicazioni positive Dalla prima uscita nell'...

Russia 2018 : cade la Germania - ma spesso chi mal comincia è a metà dell'opera al Mondiale : Era il momento del gol segnato dal Messico contro la Germania , l'unico gol della partita d'esordio persa dai campioni del mondo tedeschi al mondiale di Russia . Alla fine della partita un'interna ...

Russia 2018 : cade la Germania - ma spesso chi mal comincia è a metà dell’opera al Mondiale : Erano le 11 e 23 del mattino di domenica 17 giugno e a Città del Messico c’è stato un terremoto. Piccolo, dicono i sismografi. E artificiale, aggiunge Institute of Geologic and Atmospheric Investigations. La causa? «Salti in massa» dice lo stesso istituto. Era il momento del gol segnato dal Messico contro la Germania, l’unico gol della partita d’esordio persa dai campioni del mondo tedeschi al mondiale di Russia. Alla fine della partita ...

Germania-Messico 0-1 - è la sesta volta che i campioni 'bucano' l'esordio Mondiale : Per trovare un'altra nazionale campione in carica sconfitta all'esordio bisogna poi fare un salto di 32 anni: siamo nel 1982 quando l' Argentina perde il match inaugurale della Coppa del Mondo di ...

Mondiale - Germania ko : il Messico le rovina il debutto : Proprio come successe quattro anni fa ai campioni del mondo in carica della Spagna. All'88° la Germania, dopo un lungo assalto alla porta messicana, avrebbe potuto pareggiare se un palo non avesse ...

Mondiale 2018 - la Serbia manda ko 1-0 la Costa Rica. Alle 17 tocca alla Germania : La Serbia del ct Krstajic non stecca all'esordio e batte per 1-0 la ben organizzata Costa Rica grazie alla rete su punizione, nella ripresa, del suo capitano Aleksandar Kolarov. Il calciatore della Roma con un sinistro magistrale non ha lasciato scampo a Keylor Navas ed ha regalato tre punti d'oro alla Serbia. I serbi salgono al primo posto a quota 3 punti nel gruppo E ma dovranno attendere ancora il match di questa sera, che si giocherà Alle ...

Germania - i 23 di Loew per il Mondiale Neuer c è - Sané l escluso eccellente : BERLINO - Dal ritiro in Sudtirol, Joachim Loew, ct della Germania campione del mondo in carica, ha decretato due esclusioni eccellenti dalla lista dei 23 per il Mondiale in Russia: si tratta di Leroy ...

Russia 2018 - il pronostico di Fifa 18 : al Mondiale la Francia vince in finale sulla Germania : I mondiali ancora non sono partiti e abbiamo già un vincitore: la Francia. Non stiamo emulando Nostradamus e non abbiamo consultato esperti od oracoli. Il vaticinio arriva da un videogame, Fifa 18. Per lanciare World Cup, l’add-on gratuito che permette di partecipare alla Coppa del Mondo, Electronic Arts ha provato a simulare il torneo facendolo giocare interamente dall’intelligenza artificiale. Il risultato di quelli che pesano con ...

Pirlo svela il suo podio Mondiale : "Dico Brasile - Spagna e Germania" : la nazionale di mancini - L'ex fantasista di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in un'intervista a Premium Sport a margine di un evento della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018, a ...

Mondiale 2018 - la Germania detta le regole : no a sesso e talpe - sì alla birra : La Germania di Joachim Loew giocherà da campione in carica il Mondiale in Russia con l'obiettivo, naturlmente, di ripetersi. La nazionale tedesca è una delle grandi favorite alla vittoria finale, insieme a Brasile e altre nazionali molto quotate, ma per essere una squadra vincente ci sono delle regole da rispettare e su questo la Germania è davvero inflessibile. Il primo comandamento nello spogliatoio di Loew è il rispetto: "I ragazzi conoscono ...

Germania - Loew rinnova fino al 2022. Anche Neuer tra i pre convocati per il Mondiale : I campioni del mondo si alleneranno nella località dell'Oltradige non distante da Bolzano dal 23 maggio al 4 giugno ai quali s'aggregherà la nazionale under 20 dal 27 al 31. L'ultima richiesta ...

Germania in ansia - Neuer : 'Credo di non andare al Mondiale' : Manuel Neuer, con tutta probabilità, non parteciperà ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Dopo la probabile esclusione di Mauro Icardi, un altro grande protagonista potrebbe non partecipare alla competizione. E' lo stesso numero uno del Bayern Monaco a confessarlo a "Bird", le sue parole spaventano i tifosi tedeschi. Queste le dichiarazioni dell'estremo difensore classe 1986: "Non credo di andare ai Mondiali. Non riesco ad immaginarmi al ...