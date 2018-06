Modella rapita : in cella in Italia il fratello di Lukasz Pawel Herba - lo aiutò a sequestrare Chloe : MILANO E' stato estradato in Italia per essere processato Michal Konrad Herba, trentasette anni, di origini polacche, arrestato nell'agosto scorso in Inghilterra per aver rapito con il fratello ...

Modella rapita a Milano - estradato in Italia il sequestratore : Modella rapita a Milano, estradato in Italia il sequestratore Michal Konrad Herba, accusato con il fratello maggiore Lukasz Pawel del rapimento e del sequestro di Chloe Ayling a scopo di estorsione, sta arrivando dalla Gran Bretagna, dove è stato arrestato lo scorso agosto. La ragazza è stata tenuta segregata per sette ...

Modella rapita a Milano - sequestratore condannato a 16 anni e 9 mesi : Modella rapita a Milano, sequestratore condannato a 16 anni e 9 mesi Per l'accusa, Lucasz Herba e il fratello hanno messo in atto il sequestro di Chloe Ayling, tenuta segregata tra l'11 e il 17 luglio. Per la difesa, la giovane britannica e l'uomo arrestato lo scorso anno avevano un accordo. Chloe Ayling: "Ringrazio chi ha ...

