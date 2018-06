Migranti | Tajani | scontro tra Stati è autolesionismo e porta vittoria Pirro 2

Migranti - Tajani : ci sia censimento Ong : 11.56 "Salvini sta ponendo un problema del ruolo dell'Italia, sta cercando di dire 'l'Italia deve contare di più' ma l'Italia per contare di più deve essere seduta al tavolo non basta dirlo". Lo detto a Radio Anch'io il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Tajani chiede "un censimento delle Ong" così "soltanto quelle che avranno autorizzazioni europee per il soccorso in mare potranno operare con a bordo personale della Marina ...

Tajani "Migranti vera emergenza Ue" : 16.20 La "questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera Ue, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "La misura è colma, non possiamo più aspettare, perché avremo decine di casi come quelli che stiamo vedendo e con l'estate la situazione peggiorerà". "Prima dell'estate andrò in Niger e poi spero in Libia" dice ...

Migranti - Tajani : "A rischio l'Europa" : "Lancio un grido di allarme, perché qui è a rischio l'intero impianto dell'Unione Europea . E' a rischio l'Europa, perché il problema dell'immigrazione rischia di far esplodere una serie di ...