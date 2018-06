Migranti | Lifeline a Salvini | Vieni qui | sei il benvenuto

Migranti - Ong Lifeline a Salvini : 'A bordo abbiamo esseri umani. Vieni qui - sei il benvenuto' : 'Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga qui, è il ...

Migranti - Lifeline a Salvini : "Vieni qui - non abbiamo a bordo carne ma essere umani" : È ancora incerto il destino di Lifeline, la nave della ong a cui sia il governo italiano che quello maltese hanno chiuso i porti lasciandola in mare con a bordo 230 Migranti. Intanto anche il premier spagnolo, Pedro Sanchez, attacca Roma: "Nell'Unione europea ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso".

Lifeline - capitaneria italiana : "Rivolgetevi a Tripoli"/ Migranti - comandante Ong : "Salvini venga ad arrestarmi" : Lifeline, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Salvini non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".

Dopo la Lifeline - bloccati anche 110 Migranti davanti al porto di Pozzallo su un mercantile. La Guardia costiera italiana 'Non chiamateci ...' : Sono in 334 adesso ad essere bloccati in mare. Ai 224 a bordo della Lifeline si aggiungono i 110 salvati dal mercantile danese Alexander Maersk e da ieri sera fermo davanti al porto di Pozzallo

Migranti - Malta : Lifeline parta per evitare escalation : La "Lifeline ha violato le regole ignorando le direttive italiane nell'area di ricerca e soccorso davanti alla Libia. Dovrebbe spostarsi dalla sua posizione verso la sua destinazione originaria

Migranti - Lifeline chiede aiuto : "Servono rifornimenti". La Guardia costiera a tutti i soccorritori : "Da oggi chiamate la Libia" : La nave Lifeline con 224 Migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare, mentre la Guardia costiera italiana diramata una circolare per chiarire che nel caso in cui si verifica un evento di 'distress', una richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo luogo con loro

Migranti - Lifeline chiede aiuto : "Servono rifornimenti". E a Pozzallo nave con 100 Migranti in attesa dello sbarco da ieri : La nave Lifeline con 224 migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare. "Siamo a Sud di Malta, in acque internazionali. Alcune forniture sono esaurite, oggi abbiamo bisogno di fare un viaggio di approvigionamento per la nave. Abbiamo bisogno di farmaci, coperte, ect. Aiutateci", scrive su Twitter la Ong tedesca proprietaria dell'imbarcazione

Lifeline è ancora al largo di Malta con 239 Migranti. Raccolta fondi : "Ci servono 6.000 euro" : Un nuovo caso politico internazionale dopo quello di Acquaris. E la situazione a bordo della nave della ong tedesca rischia di farsi seria. servono beni di prima necessità e per questo è stata aperta una Raccolta fondi. Intanto Toninelli accusa Malta: "Siete disumani".