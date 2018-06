L' appello del malato terminale | ' Comune di Napoli | rilasciami il certificato o morirò

Migranti - l’appello alla Guardia Costiera : “Continui a salvare vite - non deleghi ai libici” : Mentre continua lo stallo per la nave della Lifeline, parte una mobilitazione dal basso con un mail-bombing per chiedere alla Guardia Costiera italiana di non "porre fine alle sue missioni, contravvenendo non solo alla Convenzione Sar ma anche al senso più alto del proprio mandato: salvare vite umane" .Continua a leggere

Alessandro Narducci/ Incidente mortale - l’appello della polizia e il lavoro dei vigili urbani : Lo chef Alessandro Narducci e la collega Giulia Puleio sono morti a Prati per colpa di un Incidente in scooter, fatale è stato l'impatto con un'automobile.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:57:00 GMT)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - INCIDENTE HOT : SLIP SU INSTAGRAM/ Foto - l'appello del rapper ai follower : FEDEZ posta per sbaglio su INSTAGRAM l'intimo di CHIARA FERRAGNI, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:03:00 GMT)

Il giallo dello sciatore restituito dal ghiacciaio dopo 60 anni : appello per dargli un nome : dopo anni di ricerca e analisi sui resti, la polizia ha deciso di diffondere le foto dell’equipaggiamento dello sciatore senza nome ritrovato in Valtournenche, in Valle D'Aosta, nella speranza che qualcuno possa riconoscere in quegli oggetti una persona cara e dargli finalmente una identità.Continua a leggere

Untore dell’Hiv. L’appello a Chi l’ha Visto : “Chi ha fatto sesso con lui ci chiami” : Il capo della Squadra Mobile di Ancona: "Chi ha avuto rapporti con Pinti si metta in contatto con noi”. Il 35enne ora potrebbe essere incriminato anche per l'omicidio volontario dell'ex fidanzata, morta un anno fa a causa della patologia che lui affermava non esistesse.Continua a leggere

Alluvione 2011 - i giudici dell’appello : «Vincenzi ha mentito a tutti» | : I magistrati: «I garanti della sicurezza hanno tentato un azzardo pericolosissimo con il destino con ingiustificata e elevatissima imprudenza»

Alluvione 2011 - i giudici dell’appello : : I magistrati: «I garanti della sicurezza - si legge nelle carte - hanno tentato un azzardo pericolosissimo con il destino con ingiustificata e elevatissima imprudenza»

No alla chiusura del Punto di assistenza fiscale : appello degli avvocati alla Regione : Se ne parlerà nella prossima seduta dell'assemblea di Palazzo D'Aimmo, convocata per martedì 26 giugno CAMPOBASSO. appello dell' Ordine degli avvocati di Larino al Consiglio regionale del Molise. Un ...

Giusy Ventimiglia/ "Basta omertà" - l'appello del fratello Salvo (Chi l’ha visto?) : Giusy Ventimiglia è scomparsa a Bagheria a novembre 2016. Gli appelli del fratello Salvo per scoprire la verità. Chi l'ha visto? ripercorre il caso della giovane donna.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:20:00 GMT)

Rossi e Nardella - appello contro Governo : "Lanciamo un appello al Presidente della Repubblica e al mondo dell'informazione perché le parole degli esponenti di questo Governo siano valutate negli effetti lesivi dei principi costituzionali, e ...

Amazon - appello per sospendere le vendite del riconoscimento facciale alla polizia : Nuova petizione dell'Aclu e, soprattutto, lettera di 17 investitori: "Basta cedere Rekognition a enti e amministrazioni, rischio per privacy e diritti civili"

Uomini e Donne/ Mario Serpa e Claudio Sona - appello del pubblico dopo la rottura (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mario Serpa, dopo la rottura con Claudio Sona, potrebbe essere il nuovo tronista del trono gay? L'appello dei fan a Maria De Filippi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:35:00 GMT)

L'appello dell'Unhcr per evitare un'altra Aquarius : 'Serve una nuova modalità di sbarco' : La vicenda della nave Aquarius, per fortuna, è finita in maniera positiva con l'arrivo nella città di Valencia. Ma sono tante le imbarcazioni che si trovano e si troveranno ancora in mare [VIDEO] . L'...