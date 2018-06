Affluenza in calo alle 19 | 33 | 38% Spoglio in diretta a partire dalle 23

Ballottaggi elezioni comunali - Affluenza in calo : 33 - 38% alle ore 19 : 19.30 - I dati dall'affluenza delle 19.00 sono arrivati e confermano il calo già emerso dopo l'affluenza delle ore 12.00. A poche ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare soltanto il 33,38% degli aventi diritto, mentre alla stessa ora al primo turno la percentuale era stata del 42,82%.Questo il dettaglio dei comuni: ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA): 42,09 (affluenza ore 19) - 47,42 (Primo Turno) ADRIA (RO): 34,69 - 39,05 ALTAMURA (BA): ...

Ballottaggi - Affluenza in calo : 33 - 38% alle 19. M5S teme exploit Lega. Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse : Ultime ore per votare ai Ballottaggi nei 75 Comuni, 14 dei quali capoluogo, e nel III municipio di Roma, chiamati al voto: i seggi si chiudono alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio che...

Ballottaggi in 75 Comuni - alle 19 Affluenza in forte calo : 33 - 38% : Dopo la prima tornata elettorale del 10 giugno non brillante per il M5S, i due alleati di governo si sfidano di nuovo nel turno di Ballottaggi che conclude il ciclo delle elezioni amministrative 2018. Il trionfo della Lega di Matteo Salvini è dato quasi per scontato, dopo i sondaggi che segnano il Carroccio in netto vantaggio sui Cinquestelle. Se i...

Ballottaggi - Affluenza delle 19 : elettori in calo soprattutto a Ragusa : I dati diffusi dalla Prefettura rilevati alle ore 19 confermano il trend in calo del numero di elettori che si sono recati alle urne a Ragusa e Comiso

Ballottaggi elezioni comunali - Affluenza in calo : 15 - 54% alle ore 12 : Sono arrivati i primi dati sull'affluenza in questo secondo turno delle amministrative 2018. Nei 67 comuni coinvolti l'affluenza alle ore 12 è stata del 15,54%, contro il dato del 19,31% relativo al primo turno.Ecco i dati dell'affluenza nel dettaglio: ACQUAVIVA DF (BA) 18,56% (affluenza ore 12) - 20,70% (Primo turno) ADRIA (RO) 16,89 - 19,20 ALTAMURA (BA) 14,98 - 21,58 ANAGNI (FR) 16,77 - 25,43 ANCONA (AN) 14,24 - 17,63 APRILIA (LT) 15,91 - ...

Ballottaggi - 2 - 8 mln al voto in 75 comuni. Alle 12 Affluenza in calo al 15 - 4% : Si vota in 14 capoluoghi di provincia: Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina, con Anconaunico capoluogo di regione. Bastioni governati da decenni dal centrosinistra in Toscana come Pisa, Siena e Massa, potrebbero cadere in mano al centrodestra...