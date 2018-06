VIDEO Tolto un rigore a Neymar con il VAR! Proteste in Brasile-Costa Rica

'VAR? Ci ha tolto 8 punti'; 'Champions? Bayern-Roma portava meno soldi' VIDEO : Aurelio De Laurentiis a 360 gradi ed è un assalto frontale. Il patron del Napoli non è mai stato politicamente corretto ed in questo finale di stagione che vede la sua squadra in ritardo rispetto alla Juventus [Video], dopo aver accarezzato la clamorosa rimonta, non ha peli sulla lingua. Secondo il presidente partenopeo, infatti, il VAR è stato applicato male ed alla fine ha danneggiato la sua squadra. Ma il dolo della classe arbitrale non si ...