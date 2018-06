Splatoon 2 Octo Expansion | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - filippo_kun : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - SasukiGamer17 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - OctoSniperYT : Tipe toste all'orizzonte, Bosco delle Amazzoni - Splatoon 2 Octo Expansion -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Lo scorso anno Nintendo portò su Switch il seguito di una delle esclusive più amate dai giocatori fin dalla WiiU, ci stiamo naturalmente riferendo a. Quest’oggi su gentile concessione di Nintendo vogliamo condividere con voi la prima e forse unica ma corposa espansione di2 per Switch, chiamataCome abbiamo già visto in Zelda,oltre ad aggiungere una modalità Storia inedita in2, introduce un livello di sfida non indifferente. Nei panni di unink dovremo farci strada in ben 80 livelli per ritornare in superficie. Confinati nella metropolitana della città, dopo aver creato il nostro personaggio scegliendo le poche personalizzazioni presenti, veniamo a conoscenza dell’esistenza di 4 cosi con i quali è possibile tornare in ...