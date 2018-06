Saviano | «Salvini alimenta l’odio I 5 Stelle? Che pena» L' attacco in video | «Buffone»

Non solo Saviano : Ingroia è senza scorta da un mese (e non gliel'ha tolta Salvini) : Mentre prosegue il botta e risposta tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, con il ministro dell’Interno che mette in discussione la scorta allo scrittore minacciato dalla mafia, Antonio Ingroia è già da un mese senza protezione. Lo riferisce il Fatto Quotidiano, secondo cui a maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a ...

Salvini : 'Verificheremo scorte'. Saviano : 'E' ministro malavita' : Roma - Sulla scorta a Roberto Saviano "saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad Agorà su Rai Tre. Sulla questione ius soli posta da Saviano, Salvini ha detto: "Siamo il Paese europeo che sta dando ...

Cosa è successo fra Matteo Salvini e Roberto Saviano : Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano non ha lesinato sulle critiche rivolte al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Interni Matteo Salvini. Il quale, per tutta risposta, ha ribadito la minaccia di togliergli la scorta. La scorta fu assegnata a Saviano nell’ottobre del 2006, dopo che ebbe ricevuto minacce di morte da parte dei cartelli camorristici per via dei contenuti del libro Gomorra. Saviano ha pubblicato una ...

Salvini : inviterò Saviano in Calabria : 10.53 "Invito Saviano alla riconsegna in Calabria del prossimo bene sequestrato alla mafia, che diventerà un commissariato della polizia, perchè io amo chi combatte la mafia coi fatti: gli manderò personalmente un invito". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini. "Sono il ministro di 60 milioni di italiani: io non guardo al colore politico, raccolgo insulti, bugie, minacce, infamie e menzogne", ha aggiunto Salvini.

Saviano : «Salvini alimenta l'odio per distrarre. I 5 Stelle? Una pena» : Del resto in un Paese che 'vanta' le mafie più pericolose e potenti del mondo è del tutto 'naturale' che il ministro dell'Interno invece di contrastare le mafie, voglia ridurre al silenzio chi le ...

M5s - Di Maio frena le proteste : “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto”. E a Salvini : “Saviano? Obiettivo è contratto” : Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di Maio, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla Lega. Così ...

Matteo Salvini minaccia di togliere la scorta a Roberto Saviano - interviene Fico : “Chi denuncia le mafie deve essere protetto dallo Stato” : "L’Italia è il Paese che ha nel suo ventre tre fra le più grandi organizzazioni criminali internazionali: mafia, camorra, ‘ndrangheta. Tutti i cittadini, gli imprenditori e gli intellettuali che hanno avuto il coraggio di denunciare e opporsi alla criminalità organizzata devono essere protetti dallo Stato", scrive il presidente della Camera, Roberto Fico. Seppur senza mai nominare Salvini e Saviano, il riferimento alla polemica di oggi è ...

Scontro Salvini-Saviano - Fico 'Chi lotta contro le mafie dev essere protetto dallo Stato' : 'Spero che al più presto questo male che rovina la vita a migliaia di persone, si infiltra nell'economia e talvolta nelle istituzioni, possa essere definitivamente sradicato - continua il leader dell'...