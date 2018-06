San Benedetto | ritirato un lotto di acqua contaminata

Idrocarburi nell'acqua minerale San Benedetto : Ministero della Salute richiama un lotto : E' stato disposto il ritiro dal commercio di un lotto di Acqua minerale San Benedetto a causa della presenza di Idrocarburi aromatici. L'allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute nella giornata dell' 11 Giugno, che si è subito preoccupato di disporre il ritiro del prodotto dagli scaffali dei supermercati di tutta Italia. non è la prima volta che si legge di alimenti e prodotti vari richiama ti perché pericolosi per la nostra Salute , ma ...

Un lotto di bottiglie di acqua San Benedetto è stato ritirato per la presenza di un livello eccessivo di alcuni idrocarburi : Un lotto di bottiglie di acqua “San Benedetto – Fonte Primavera” è stato ritirato dal mercato a causa della presenza di un livello eccessivo di alcuni idrocarburi: xilene, etilbenzene, trimetilbenzene e toluene. Si tratta del lotto n. 23LB8137E, composto da bottiglie The post Un lotto di bottiglie di acqua San Benedetto è stato ritirato per la presenza di un livello eccessivo di alcuni idrocarburi appeared first on Il Post.