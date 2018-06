Salvini e quei dieci vaccini «inutili e pericolosi»

vanityfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) «Ritengo che 10obbligatori sianoe in parecchi casise non dannosi». Il ministro dell’Internolo ha dichiarato oggi, a RadioStudio54, spiegando di voler mantenere l’impegno preso in campagna elettorale, «nel permettere che tutti i bimbi entrino in classe, vadano a scuola», perché «la priorità è che i bimbi non vengano espulsi dalle classi». Neppure quelli che non sono vaccinati. Giulia Grillo, ministro della Salute, favorevole ai, ha già replicato, con un comunicato stampa in cui spiega ache la politica può discutere sull’obbligo, ma non sull’utilità delle vaccinazioni. «Isono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria. E in discussione a livello politico sono solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione». E ancora, «prenderemo le decisioni opportune in accordo con gli alleati di ...