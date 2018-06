Roma | morto lo chef Alessandro Narducci Incidente mortale in scooter | a bordo anche

Morto a Roma Alessandro Narducci - lo chef stellato che inventò il dessert 'Birra e Noccioline' : Giovane, sempre sorridente, creativo e determinato. Classe 1989, Romano, lo chef Alessandro Narducci, firma di gusto da Acquolina, presso The First Hotel in via del Vantaggio, ristorante stellato ...

Roma. Morto in un incidente stradale l’architetto Massimiliano Milotti : Anni addietro era stato arrestato per avere investito una ragazza sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, dopo essere uscito sotto

Incendio in mansarda - un morto a Roma : Roma, 19 giu. - , AdnKronos, - Un indiano di 36 anni è morto in un Incendio scoppiato la notte scorsa in una mansarda in via Sciamanna, a Roma, posta in un fabbricato di tre piani. Le fiamme sono ...

Roma - lite fra clochard : un morto : 14.02 Omicidio nella notte sotto i portici di piazza della Repubblica, nel centro di Roma. A quanto ricostruito finora dalla polizia, durante una lite un senza fissa dimora di circa 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato al cuore da un altro che è poi fuggito. E' accaduto poco prima delle 3. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Viminale.

Roma - incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiusa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Roma. Quarantenne morto annegato a La Caletta : E’ morto annegato un turista di 41 anni. La tragedia è avvenuta martedì pomeriggio a La Caletta, una spiaggetta di

GINO SANTERCOLE - IL NIPOTE DI ADRIANO CELENTANO È MORTO/ Compositore e autore - domani i funerali a Roma : MORTO GINO SANTERCOLE, NIPOTE e autore di ADRIANO CELENTANO: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:39:00 GMT)