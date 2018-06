Roma | è il giorno di Pastore

Si tuffa in mare e muore : turista Romano affoga a Rimini. Era l'ultimo giorno di vacanza : Un uomo di 64 anni, residente a Roma, è morto mentre faceva il bagno in mare nella zona dello stabilimento numero 67 di Rimini. Il turista è stato visto dalla moglie e da alcuni...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di scena Juve e Atalanta - grande innesto Roma - si muove il Milan : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della ...

Stadio Roma - il giorno degli interrogatori di garanzia. Depone anche Raggi sul ruolo di Lanzalone : La sindaca, sentita come testimone, sul ruolo di Lanzalone. L'ex Pd Civita nega favori. Il costruttore Parnasi, presunto capo della corruzione, si avvale della facoltà di non rispondere; così Palozzi ...

Notizie del giorno : Stadio della Roma - incontro Conte-Macron : Notizie del giorno: Luca Lanzalone, da mercoledì ai domiciliari perché indagato nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, s’è dimesso dalla presidenza dell’Acea. Notizie del giorno: Stadio Roma, Lanzalone si dimette Raggi attacca News. L’arresto dell’imprenditore Luca Parnasi per la presunta corruzione architettata interno al progetto del nuovo Stadio della Roma continua a tenere banco nel mondo della politica italiana. Le intercettazioni ...

Un ‘tridente’ Mondiale : nel giorno d’esordio di Russia 2018 spunta a Roma il murales di Putin - Trump e Conte [GALLERY] : Putin, Trump e Conte in un murales: l’opera per le vie di Roma che anticipa il Mondiale di Russia 2018 e una coalizione politica da brividi Dopo l’apparizione di un murales ‘al bacio’ tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, appare a Roma a Vicolo del Fico un’altra opera con un chiaro riferimento alle nuove dinamiche politiche mondiali ed alla competizione calcistica iridata di Russia 2018. Nel murales ci sono Vladimir ...

Kluivert alla Roma/ Il giorno della firma da giallorosso dopo le visite mediche : Kluivert alla Roma, per il giovane figlio d'arte olandese è il giorno della firma da giallorosso dopo le visite mediche. L'affare è ormai fatto, per Monchi altro acquisto giovane(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Roma - nel giorno di Cristante offerta cinese per Nainggolan : Nel giorno in cui l'Evergrande Guangzhou di Cannavaro torna a farsi sotto per Nainggolan, Bryan Cristante è sbarcato a Roma: 'Ho voglia di giocare la Champions', le sue prime parole. Il centrocampista ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma : 'Ho avuto paura per mio figlio' : Giulia Bongiorno torna sull' aggressione subita in centro a Roma raccontata dal Messaggero . 'Ho avuto paura perché ero con mio figlio ', ha confessato la neo- ministra alla Pubblica amministrazione a ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma da uno straniero Video : Giulia Bongiorno è stata aggredita da uno straniero ubriaco e seminudo in pieno centro di Roma. Per fortuna l’episodio si è concluso solo con un grande spavento, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’aggressione Il fatto è accaduto domenica 3 giugno, intorno alle 18:00 mentre Giulia Bongiorno era a passeggio con il figlio. In via della Mercede, a due passi da Piazza di Spagna, uno straniero seminudo ed in evidente stato confusionale ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma da molestatore/ Ultime notizie : solidarietà alla ministra solo dalla Lega : Giulia Bongiorno aggredita a Roma mentre si trovava in strada senza scorta: aveva cercato di difendere una donna da un malintenzionato che aveva finito per minacciarla. In queste ore si parla di Giulia Bongiorno più per l'aggressione subita che per la sua nomina al ministero della Pubblica Amministrazione. In realtà, l'avvocato avrebbe reagito prontamente davanti all'uomo che stava molestando una donna, allertando subito le forze ...

