Milan | “Yonghong Li non versa 32 milioni di aumento di capitale” Toccherà a Elliott

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il bonifico del presidente cinese delnon è arrivato. Yonghong Li, rivela la Gazzetta dello Sport, non hato i 32di euro dell’di capitale deliberati a fine marzo scorso dal consiglio di amministrazione rossonero.dunque al fondo americano, che ha già prestato oltre 320ai cinesi,re la somma. Significa una cosa sola: la chiacchierata cessione delda parte di Silvio Berlusconi si indirizza verso il finale che più o meno tutti avevano immaginato. A prendersi il Diavolo sarà il fondo che si era fatto garante dell’operazione, attraverso un prestito milionario che con il senno di poi assomiglia sempre più ad una scommessa ben riuscita. Con sullo sfonda l’attesa per la sentenza dell’Uefa che potrebbe sancire l’esclusione dalla prossima Europa League. Il termine fissato per il rimborso di Yonghong Li a Elliot è ...