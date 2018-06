Biodiversità e specie aliene | sulle navi si studia il DNA del mare

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Sui traghetti sono conosciuti come “gli studiosi del DNA del”. Sono i ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca impegnati in un nuovo progetto per la salvaguardia delladel Mar Mediterraneo. Elena Valsecchi, docente del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra, alla guida del progetto avviato in collaborazione con Corsica Sardinia Ferries e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), spiega a Bnews in cosa consiste il progetto e qual è lo stato di salute del Mediterraneo. Professoressa Valsecchi, in cosa consiste il progetto? “Ogni organismo vivente lascia tracce del proprio DNA nell’ambiente in cui vive. Con questo progetto intendiamo avvalerci dell’analisi di tali tracce per individuare la presenza e l’abbondanza degli organismi costituenti l’ecosistema marino campionato. Questo approccio, neanche ipotizzabile qualche ...