Banche USA ok | la prova degli stress test è superata

Pausa di riflessione per le Banche. Risale lo spread : Rallenta il settore bancario di Piazza Affari, complice la risalita dello spread , con gli investitori che tornano a preoccuparsi per i conti pubblici italiani e per gli attriti tra l'Italia e l'...

Banche USA - dividendi troppo generosi ai soci. Scoppia la polemica : Per la prima volta dalla grande crisi finanziaria di un decennio fa, l'intero settore bancario americano distribuirà ai suoi azionisti più soldi rispetto agli utili realizzati. E' quanto mette in evidenza uno studio realizzato da Barclays del quale si discute nel prestigioso Financial Times. Finora era già successo che qualche banca fosse generosa con i propri soci, distribuendo più soldi di quanti non ne facesse con il suo business. Ma non era ...

Usa revoca legge su controlli a Banche : 0.45 Via libera della Camera Usa alla revoca della stretta regolatoria sulle banche varata da Obama all'indomani della grande crisi di Wall Street nel 2008. Il provvedimento,approvato con 259 voti a favore e 159 contrari (di cui un solo repubblicano),andrà alla firma di Trump La norma, che era stata approvata dal Senato a marzo, svincola dozzine di banche regionali Usa dagli stretti obblighi di supervisione della Federal Reserve che restano ...

Borsa Milano resiste a cali Banche - tassi Bond Usa al massimo dal 2011 : Il chief strategist di Nordea Jan von Gerich sottolinea in una nota ai clienti che con il governo 'del cambiamento' , 'i problemi sottostanti dell'economia italiana, come mercato del lavoro poco ...

USA : senatori chiedono alle Banche di declassificare dati di uomini d'affari russi - : Lo riferisce la Reuters citando la lettera dei senatori. Secondo l'agenzia, i senatori del partito democratico hanno scritto una lettera, nella speranza di aumentare la pressione non solo sugli ...

Pieno utili per Banche USA - ma crollano in borsa :