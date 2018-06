Salvini contro la scorta a Saviano | la solidarietà allo scrittore dai social

Migranti - è scontro tra Italia e Francia Macron : ‘Populisti crescono come lebbra’ Di Maio : ‘Offensivo’. Salvini : ‘Un signore’ : A poche ore dal vertice informale in calendario domenica a Bruxelles sul tema dei flussi migratori, la tensione tra Italia e Francia registra un’improvvisa impennata. Dopo l’impuntatura che ha consentito al governo presieduto da Giuseppe Conte di favorire l’accantonamento della bozza di accordo elaborata a Bruxelles e non gradita all’Italia da Parigi è partito un attacco all’indirizzo di Roma. I populisti, ha detto ...

Migranti - Salvini contro le Ong. Macron attacca la «lebbra populista». Di Maio : «Ipocrita» : «Sequestreremo la nave», annuncia su Fb il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Ci assumiamo noi la responsabilità di portarli sulle navi della nostra Guardia costiera, ma la Lifeline la porteremo in Italia dove dovrà fermarsi perchè la sequestreremo: è una nave apolide che non può navigare in acque internazionali». Intanto scoppia la polemica tra il presidente francese Macron e il tandem Di Maio-Salvini...

Salvini contro Saviano : "Scorta? Valuteremo"/ La replica : "Buffone". E lancia l'hashtag #MinistrodellaMalavita : Salvini toglie la scorta a Saviano? "Valuteremo, passa tanto tempo all'estero, sono soldi italiani'. Nuova querelle a distanza fra il ministro...

Pure Putin contro Salvini? Il video è una fake news : l'ambasciata lo sbugiarda : Nella traduzione, a Putin vengono attribuiti giudizi assai severi nei confronti della politica salviniana. Si parla di 'decisione indegna di un paese civile come l'Italia' 'non stiamo parlando di ...

Saviano : "Salvini 'ministro della Malavita'. Contro di me parole da mafioso" : Vivere sotto scorta è una tragedia e L'italia è il paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perchè ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, nonostante questo, invece di liberare dai rischi i giornalisti sotto protezione, matteo salvini, ministro degli interni, li minaccia". Lo scrive su facebook Roberto Saviano."Le parole pesano, e le parole del ministro della ...

NO A VENDITA DI CANNABIS LIGHT/ Italia - Benedetto Della Vedova contro il CSS sulla canapa : "Salvini ora..." : No a VENDITA di CANNABIS LIGHT, Italia: il Consiglio Superiore di Sanità si pronuncia e sottolinea come la presenza di Thc a bassa concentrazione possa essere ugualmente pericoloso.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:45:00 GMT)

TONINELLI CONTRO NAVE ONG LIFELINE/ "Guardia costiera indaghi su regolarità" : nuovo asse con Salvini? : TONINELLI, "ridiscutere accordo sulla Tav". Intanto il ministro delle Infrastrutture offre la sponda a Salvini e si schiera CONTRO la NAVE Ong LIFELINE battente bandiere olandese.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:27:00 GMT)

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Vada in Olanda - non toccherà il suolo italiano” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca l'Ong Lifeline e invita l'imbarcazione, che ha soccorso circa 250 Migranti al largo della Libia, ad andare in Olanda per portare i profughi presi in mare: "Queste Ong straniere non toccheranno più il suolo italiano. Questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda".Continua a leggere

Possibile presenta un esposto in Procura contro Salvini : “Alimenta clima d’odio contro i rom” : È stato appena depositato da Possibile un esposto contro il ministro degli Interni Matteo Salvini. La segretaria Beatrice Brignone: "Salvini fomenta una narrazione distorta, per cui se sei rom sei automaticamente un ladro. Nella storia tutte le schedature su base etnica sono state giustificate e autorizzate sempre con una motivazione ufficiale".Continua a leggere