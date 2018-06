Pallanuoto : la Pro Recco acquista Bijac : Per lui un curriculumsuper: è campione del mondo in carica e vice campione olimpicocon la nazionale biancorossa. 202 cm di tecnica e reattività cheda settembre saranno al servizio di Rudic: con ...

Pallanuoto : colpo di scena alla Pro Recco! Panchina affidata a Ratko Rudic : Svolta clamorosa nella società più titolata della Pallanuoto italiana. La Pro Recco, dopo aver esonerato Vladimir Vujasinovic in seguito alla dolorosa sconfitta in finale di Champions League di Genova con l’Olympiacos, ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Ratko Rudic. Da molti giudicato il più forte coach della storia di questo sport, il croato, nato il 7 giugno del 1948 a Belgrado, ha vinto da allenatore ...

Pallanuoto - Pro Recco : Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure : La delusione per la sconfitta in finale di Champions League di Pallanuoto porta i primi effetti in casa Pro Recco: il serbo Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure campione d’Italia. Dopo il rincorrersi di voci, smentite e non comment di ieri, la notizia è stata confermata da waterpoloitaly.com. Prima giocatore in vasca sempre a Recco, poi, slacciata la calottina, tecnico dei liguri, dove prese ...

Pro Recco - è rivoluzione tre nomi per il dopo Vuja : Sul fronte giocatori è certo l'arrivo del portiere dello Jug Marko Bijac, 27 anni, non trascendentale nella Final 8 ma considerato il numero 1 al mondo fra i numeri 1, non rinunciando però alle ...

L'Olympiakos vince la Champions League : Pro Recco sconfitta : Non è riuscita l'impresa alla Pro Recco che ha perso 9-7 contro l'Olympiacos Pireo nella finalissima per il titolo di campione d'Europa nella Final Height di Champions League di pallanuoto alla ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Olympiacos in trionfo. Beffa per la Pro Recco : Seconda vittoria nella Champions League di Pallanuoto per l’Olympiacos: nella Final Six 2018 di Genova grandissima Beffa per la Pro Recco che esce sconfitta in finale proprio con i greci per 9-7. Un Pavic (portiere della compagine ellenica) in versione monstre a fermare ogni offensiva dei campioni d’Italia, comunque non apparsi nella migliore giornata oggi, sia dal punto di vista offensivo che, soprattutto, in fase difensiva. Nel ...

Pallanuoto - la finale di Champions live : Pro Recco-Olympiacos in streaming : La Pro Recco per la storia. Allo storico impianto Sciorba di Genova, i campioni d'Italia vanno a caccia della Champions League di Pallanuoto nella finale contro l'Olympiacos . Dopo aver battuto ai ...

