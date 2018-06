La doccia più ignorante di sempre? L’ha inventata questo trio di centauri in riva al

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) La vita on the road, lo sanno tutti, è molto spartana e spesso bisogna arrangiarsi con quello che si ha. Undista facendo una sosta lungo il fiume per darsi una rinfrescata ma dato il caldo ci vorrebbe direttamente una. Nessun problema, la ruota posteriore della moto a pelo d’acqua qualche accelerata e voilà laall’aperto è servita. L'articolo Lapiùdi? L’hadiinal fiume. Riuscireste a fare di peggio? proviene da Il Fatto Quotidiano.