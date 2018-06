meteoweb.eu

: Incendi: da Pefc 5 azioni per prevenire il rischio - pressgreenbutt : Incendi: da Pefc 5 azioni per prevenire il rischio - marino29b : RT @sherlock5stelle: Incendi: da Pefc 5 azioni per prevenire il rischio : - AndreaCortiAC : Incendi: da Pefc 5 azioni per prevenire il rischio -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Dalla pianificazione del taglio degli alberi alla formazione di personale addetto alla sorveglianza fino alla sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Con l’arrivo della stagione estiva aumenta ilnei boschi, nelle foreste e nelle aree verdi urbane; per questo(Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) intende agire sul fronte della prevenzione proponendo cinque possibilida mettere in campo. Il 2017, infatti, è stato un anno orribile per le foreste italiane, con oltre 140.000 di ettari in fumo, quasi tre volte quelli del 2016, mentre la Protezione Civile stima che negli ultimi 30 anni sia andato perso, in termini di biomassa, il 12% del patrimonio forestale del nostro Paese. “I fondi per la prevenzione in Italia sono stati sostanzialmente azzerati, eppure la prevenzione è l’unica via possibile per combattere ...