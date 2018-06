Fiorentina | cda conferma investimenti per crescita

calcioweb.eu

: Altro che 'riavvicinamento', anche oggi il CdA ha confermato che i #DV non ci metteranno neanche un euro e che si p… - Fiorentina_ole : Altro che 'riavvicinamento', anche oggi il CdA ha confermato che i #DV non ci metteranno neanche un euro e che si p… - controradio : Cda #Fiorentina conferma investimenti per crescere - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Il Cda viola: La #Fiorentina vuole migliorare i risultati. Via al Centro Sportivo ed ecco il volto nuovo del marketing… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) “Il Consiglio di Amministrazione di ACF, riunitosi in data odierna, hato, nelle linee guida di un progetto credibile e sostenibile, l’obiettivo di continuare nel percorso di creazione di valore, rispettando i parametri del pareggio economico e del fair play finanziario”. Così lain una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. “Dopo il rinnovamento della prima squadra iniziato nell’estate 2016 e intensificato nella stagione 2017/2018, la direzione sportiva continuerà nella costruzione di una rosa che possa raggiungere risultati sportivi sempre migliori -sottolinea il club viola-. In un orizzonte di medio periodo e nell’ottica di perseguire un investimento strategico per il futuro del settore giovanile, è stata ribadita la volontà di accelerare la realizzazione del nuovo centro sportivo che prenderà il via nei prossimi ...