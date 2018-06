laragnatelanews

: Sushi dipendente? A quanto pare non sei il solo. Ecco la top ten dei piatti giapponesi più amati -… - evyna : Sushi dipendente? A quanto pare non sei il solo. Ecco la top ten dei piatti giapponesi più amati -… - ValentinaLordi : @IRAMAPLUME Oddio IO SONO DIPENDENTE DAL SUSHI ?? LO MANGEREI DI CONTINUO...Però non mi ci far pensare che sto a dieta ???????? -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) In Italia ildiventa parte integrante della cucina e Roma e Milano sono le più amanti della cucina nipponica. Napoli segue in crescita. Così ci rivela l’osservatorio Just Eat che ne svela l’evoluzione per il 2018: emergono i trend spicy, alla frutta e pokè. Insomma, ormai ilè conosciuto, apprezzato ma soprattutto molto ordinato e gustato! Simbolo della cultura giapponese all’estero, ilsi è fatto largo sulle tavole degli Italiani, diventando un piatto amatissimo e super cliccato nelle scelte dell’home delivery. Quella nipponica resta infatti tra le tre cucine più ordinate a domicilio, dopo la pizza e l’hamburger, con una crescita dal 2017 del +70% e con un totale di oltre 47.000 kg di uramaki ordinatiin questi primi 5 mesi del 2018. A rivelare lo scenario quantitativo e qualitativo sulè Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a ...