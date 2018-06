Maturità al via Bassani e Merini tra le tracce

Maturità - esami al via. C'è il Giardino dei Finzi Contini di Bassani tra le tracce della prima prova : ... sulle materie estratte dal ministero lo scorso gennaio: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera 1 al linguistico, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza ...

Maturità al via - tra le tracce Giorgio Bassani - Moro e De Gasperi - solitudine nell'arte : Un brano de "Il giardino dei Finzi Contini" di Bassani è stato scelto per una delle tracce della prima prova di italiano; le altre tracce riguardano la cooperazione internazionale per il tema storico, con in particolare De Gasperi e Moro, e i volti della solitudine per il componimento di arte.

Maturità al via per 500 mila studenti : Bassani - De Gasperi e Moro per la prima prova : Al via questa mattina, con la prova di italiano, agli esami di Maturità per oltre 500.000 studenti e studentesse. Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per una delle tracce della...

Maturità - al via prova scritta italiano : 8.18 Al via questa mattina, con la prova di italiano, gli esami di Maturità per oltre 500.000 studenti e studentesse. Appuntamento alle 8.30 con l'apertura del plico telematico. La password per accedere alle tracce sarà pubblicata sul sito del Ministero,www.miur.gov.it, e sui profili social. La seconda prova è in calendario domani, sempre dalle ore 8.30. La terza prova, predisposta da ciascuna commissione,è in calendario lunedì 25 giugno.

