Il Ministero della Salute ritira un lotto di acqua San Benedetto - Fonte

Acqua San Benedetto contaminata - il Ministero della Salute ritira un lotto di bottiglie da mezzo litro : Il Ministero della Salute invita chi ha in casa Acqua “San Benedetto” – Fonte Primavera, nel formato da mezzo litro PET Naturale, imbottigliata presso lo stabilimento Gran Guizza con numero di lotto 23LB8137E, con data di scadenza 16/11/2019, a evitare di consumarla e a riportarla al negozio dove è stata acquistata. Il Ministero, in un comunicato diffuso il 19 giugno, informa che quel lotto contiene una presenza consistente di ...

'Acqua contaminata' - il Ministero della Salute ritira un lotto di San Benedetto : ROMA - Un lotto di acqua minerale contaminato, e potenzialmente pericoloso: il ministero della Salute ne ha disposto in questi giorni l'immediato ritiro dal mercato. E invita chi l'avesse in casa a ...

Acqua minerale contaminata da idrocarburi - allarme del Ministero della Salute : Un lotto di Acqua San Benedetto è stato richiamato dal ministero della Salute dopo che i controlli sul contenuto hanno rilevato un'eccessiva presenza di idrocarburi aromatici dannosi per la Salute. La ...

"Acqua contaminata" - il Ministero della Salute ritira un lotto di San Benedetto : "Alta concentrazione di idrocarburi". Si tratta di uno stock di bottiglie da mezzo litro di acqua naturale imbottigliata nel stabilimento Gran Guizza. "Ma gli altri lotti sono sicuri"

Acqua contaminata - il Ministero della Salute ritira un lotto di San Benedetto : "Alta concentrazione di idrocarburi". Si tratta di uno stock di bottiglie da mezzo litro di Acqua naturale imbottigliata nel stabilimento Gran Guizza. "Ma gli altri lotti sono sicuri"

Acqua San Benedetto contaminata e ritirata dal Ministero della Salute : bufala o è inquinata? : Si parla tantissimo da alcuni giorni a questa parte dell'Acqua San Benedetto, secondo alcune segnalazioni contaminata e addirittura ritirata dal mercato direttamente dal Ministero della Salute. Come sempre avviene in questi casi, è difficile comprendere se si tratti di una bufala, oppure se possa esistere un autentico pericolo dovuto all'eventuale presenza di Acqua inquinata sul mercato. Proviamo dunque a fare chiarezza, riepilogando tutte le ...

San Benedetto richiama l’acqua Gran Guizza per idrocarburi/ Il Ministero della Salute la ritira dal mercato : San Benedetto richiama l’acqua Gran Guizza per idrocarburi: il Ministero della Salute la ritira dal mercato, La decisione è arrivata dopo indicazione della stessa azienda(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:11:00 GMT)

Perché è assurdo e ingiusto un Ministero della Disabilità : Sono senza parole, dopo poco meno di 100 anni di battaglie per i diritti alle pari opportunità, abbiamo un nuovo governo che ci ghettizza in un Ministero della disabilità. Le persone con handicap sono cittadini come tutti gli altri, e bisogna occuparsene come si fa con tutti a 360°.E invece eccoci qua, con un tal Lorenzo Fontana in qualità di ministro della Disabilità, che si occupa di tutte le persone con ...

"Il Ministero della Democrazia Diretta è un successo italiano" : "Avere il primo ministro al mondo della Democrazia Diretta è un grandissimo successo non solo per il Movimento 5 Stelle ma per l'Italia". A dirlo, rispondendo a una domanda sul ruolo del ministro Riccardo Fraccaro, è Davide Casaleggio, a Torino per la prima tappa del tour del Rousseau City Lab."Avere un ministro che possa occuparsi di un tema così importante - ribadisce - è un grandissimo traguardo e quando penso al ...

Ministero della difesa : come le armi americane finiscono in mano ai terroristi in Siria - : ... Jabhat al-Nusra e dello Stato Islamico, i cui obiettivi, per coincidenza con la politica di Washington, sono il rovesciamento del governo legittimo della Siria", ha detto Konashenkov.

Le associazioni tifano Marzetti sottosegretario al Ministero della famiglia : Non possiamo basarci solo su quelle, perché è ancora troppo presto, ma certamente si respira preoccupazione sia nel mondo dei minori sia in quello dei diritti delle donne e della famiglia per i primi ...

Il Ministero della Giustizia può diventare una procura di Trani : Roma. In questi giorni c’è un gran lavorio per completare la squadra di governo e tutte le caselle di sottogoverno. In Via Arenula, secondo le indiscrezioni della stampa che parlano di una telefonata tra il neo ministro e il grande ispiratore del M5s Piercamillo Davigo, la squadra del Guardasigilli

Scuola : maestre in sciopero della fame davanti a Ministero : Una sentenza del Consiglio di Stato le ha fatte uscire dalle graduatorie e rischiano così di non avere più un incarico fisso. Il diploma magistrale non basta più, c'è anche il rischio licenziamento -

Le immagini di Giulio Regeni registrate prima della sua scomparsa saranno consegnate oggi a un pubblico Ministero italiano : Il pubblico ministero Sergio Colaiocco, titolare delle indagini sulla morte di Giulio Regeni, è al Cairo e riceverà oggi dalla Procura generale egiziana quello che è stato recuperato delle immagini registrate la sera del 25 gennaio 2016 dalle telecamere di The post Le immagini di Giulio Regeni registrate prima della sua scomparsa saranno consegnate oggi a un pubblico ministero italiano appeared first on Il Post.