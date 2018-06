Chi l’ha Visto? Anticipazioni puntata di oggi | mercoledì 20 giugno 2018

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata del 20 giugno : Torna su Rai 3 con Chi l’ha visto, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera: le Anticipazioni di mercoledì 20 giugno Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli. Ecco in anteprima le storie e i casi di cui si discuterà durante la puntata di mercoledì 20 giugno 2018. Chi l’ha visto 2018: ...

Roma : via Alisson - dentro Donnarumma. Raiola l’ha proposto a MonChi : Roma: VIA Alisson- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la Roma starebbe valutando attentamente il futuro di Alisson. Il portiere brasiliano sarebbe un chiaro obiettivo del Real Madrid, e la società spagnola sarebbe pronta a metter sul piatto della bilancia un’offerta superiore ai 40 miliardi per convincere i capitolini a cedere il suo estremo […] L'articolo Roma: via Alisson, dentro Donnarumma. ...

Chi l’ha VISTO?/ Anticipazioni 20 giugno : i casi di Giusy Ventimiglia e Amalia Voican : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 20 giugno, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa dei casi di Giusy Ventimiglia e Amalia Voican.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:08:00 GMT)

Amalia Voican/ Come è morta Nena Panic? (Chi l’ha visto?) : Amalia Voican, detta Nena Panic, è scomparsa da Civita Castellana il 16 aprile. Il suo corpo è stato ritrovato a inizio maggio in condizioni di degrado avanzato in pieno centro a Roma.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Giusy Ventimiglia/ "Basta omertà" - l'appello del fratello Salvo (Chi l’ha visto?) : Giusy Ventimiglia è scomparsa a Bagheria a novembre 2016. Gli appelli del fratello Salvo per scoprire la verità. Chi l'ha visto? ripercorre il caso della giovane donna.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:20:00 GMT)

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : Chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea

6|5 - il primo romanzo sulla crisi dei mercati raccontata da Chi l’ha inventata. Che non è un umano : La crisi dei mercati finanziari raccontata da chi l’ha inventata. Che non è un broker e non è nemmeno un capitalista senza scrupoli. Anzi non è nemmeno un uomo: è solo un algoritmo. È l’idea che ha avuto Alexandre Laumonier, esperto di high frequency trading e intelligenze artificiali. Il suo blog Sniper in Mahwah è tra i siti di riferimento negli studi sui flussi economici attuali. Sarà per questo motivo che Leumonier ha ...

Carlo TavecChio accusato di molestie - parla la donna che l’ha denunciato : “mi diceva cose volgari e mi palpeggiava” : La donna che ha denunciato Carlo Tavecchio parla delle molestie che avrebbe subito dall’ex Presidente della FIGC: “mi diceva cose volgari e provava a palpeggiarmi in modo volgare” Elisabetta Cortani e il suo legale, l’avvocato Mariani, sono intervenuti questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 giugno 2018. Un Matrimonio da Favola 13.6% - Chi l’ha visto? 12.3% - Avanti un Altro! An Italian Crime Story 11.6%. Il Supplente parte dal 7.5% : Avanti un Altro! - An Italian Crime Story Su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.968.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! – An Italian Crime Story ha raccolto dAvanti al video 2.571.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Il Supplente ha interessato 1.643.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Tiki Taka Russia ha intrattenuto 634.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata del 13 giugno : Torna su Rai 3 Chi l’ha visto, il programma di successo dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera irrisolti: ecco le Anticipazioni di mercoledì 13 giugno Nuovo appuntamento su Rai 3 Chi l’ha visto, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli. Ecco in anteprima le storie e i casi di cui si discuterà durante la puntata di mercoledì 13 giugno 2018. Chi l’ha ...

Chi l’ha VISTO?/ Anticipazioni 13 giugno : il legame tra Zodiac e il "mostro" di Firenze : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 13 giugno: Federica Sciarelli si occupa del serial killer Zodiac, è davvero il "mostro di Firenze"? Le ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Governo - Grillo : “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il reddito di cittadinanza. Chi ce l’ha non fa più niente? Falso” : Beppe Grillo è intervenuto, in collegamento, al convegno Rousseau City Lab, a Torino, sulle funzioni e potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle. “Lo Stato dovrebbe garantirti, gratuitamente, l’accesso alla conoscenza, quindi alla rete, e un redditto” su un’unica base, cioè, aggiunge Grillo “perché sei vivo”. Che prosegue: “Ti batte il cuore, allora hai un reddito. E non è vero che chi ha ...

SpecChietti sull’Halo per la Renault in Canada : La Renault punta a un grande step per il GP del Canada, che include interventi sul motore, aggiornamenti sulla monoposto e Specchietti montati sull’Halo, come quelli già presenti sulla Ferrari. Dovrebbe trattarsi in pratica di una macchina in specifica B, con il team che vuole rafforzare la sua posizione di quarta forza in campo, davanti […] L'articolo Specchietti sull’Halo per la Renault in Canada sembra essere il primo su ...