Salvini-Di Maio | la crepa sui rom Il ministro | «Serve un censimento» Replica M5S | «E'

Salvini annuncia il censimento rom - Di Maio : «Incostituzionale». Comunità ebraica : «Come le leggi razziali» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

Salvini shock : "Censimento sui rom" - poi si corregge | Di Maio : è incostituzionale : Il ministro dell'Interno: "Occorre una ricognizione per vedere chi, come e quanti sono". Protesta dell'associazione nomadi: "Sarebbe un censimento etnico". Poi frena: "Non parlavo di schedatura"

Censimento Rom - Matteo Salvini fa retromarcia : “Nessuna schedatura”. Luigi Di Maio : “Incostituzionale - non si può fare” : Commentando la proposta di avviare un Censimento delle popolazioni Rom annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e Censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare. Io sono qui però per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. Bene occuparsi di ...

Salvini annuncia il censimento rom - Di Maio : «Incostituzionale». Comunità ebraica : «Come le leggi razziali» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

Salvini : «Censimento dei rom» - poi si corregge. Di Maio : «La Costituzione lo vieta» : Il ministro dell’Interno ha chiesto un dossier sui nomadi, gli irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati. «I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa».

Rom - Salvini choc : “Serve censimento”/ Poi smentisce : “È monitoraggio”. Di Maio : “Sarebbe incostituzionale” : Salvini su rom, "Faremo censimento": il ministro dell'interno sottolinea che "gli italiani dobbiamo tenerli". Replica dei Casamonica: "con noi deve rigare dritto"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Salvini : faremo un censimento sui rom - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere. Di Maio si smarca : se è incostituzionale non si può fare : «Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini ha parlato di «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti», ossia «rifacendo quel...

Salvini annuncia il censimento rom - Di Maio : 'Incostituzionale'. Comunità ebraica : 'Come le leggi razziali' : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: 'Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno, nostro obiettivo ...

Rom - Di Maio : “Censimento? È incostituzionale - bene smentita di Salvini. Prima occupiamoci di italiani che non mangiano” : “Mi fa piacere che Salvini abbia smentito ogni ipotesi di schedatura o censimento perché se una cosa non è costituzionale non si può fare”. Così il vice premier Luigi Di Maio, parlando al Mise, dopo le frasi shock del Ministro dell’Interno leghista (con tanto di frase “quelli italiani ce li dobbiamo tenere“), poi in parte ritrattate. Di Maio non ha voluto commentare i toni usati dall’alleato di governo, invece ...

Di Maio : bene smentita di Salvini su rom : 20.28 "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura, se una cosa non è costituzionale non la si può fare". Così Luigi Di Maio sulle dichiarazioni del ministro Salvini sui rom. "Lavoro da due settimane per problemi degli italiani che sono enormi e di cui ci dobbiamo occupare. Gli italiani sono la priorità, bene occuparsi di immigrazione, ma prima occupiamoci dei tanti italiani che non ...

Chiusura dei porti - Luigi Di Maio : “Fui io l’anno scorso a sollevare il caso Ong. Con Salvini compatti su questo tema” : In un'intervista concessa ad Huffington Post, il vicepremier Luigi Di Maio ha spiegato che la decisione di chiudere i porti alle navi delle Ong è stata presa con un accordo governativo e che rispetto a questo tema specifico è molto compatto con il collega Matteo Salvini: "Fui io stesso a sollevare un anno fa la questione delle Ong. Semplicemente siamo andando avanti compatti su questo tema".Continua a leggere

Di Maio : 'Bene che Salvini abbia smentito sulla schedatura dei rom' : "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura: se una cosa non è costituzionale non la si può fare". Lo ha detto Luigi Di Maio riferendosi alle ...

Salvini : «censimento dei rom» - poi si corregge. Di Maio : «La Costituzione lo vieta» : Il ministro dell’Interno ha chiesto un dossier sui nomadi, gli irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati. «I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa».

Salvini-Di Maio : cosa sta cambiando tra i due leader : I riflettori dei media su Matteo Salvini, il cono d’ombra su di sé. Avrebbe affrontato anche questo tema, a quanto apprende l’Adnkronos, Luigi Di Maio nella riunione ieri al Mise con viceministri e sottosegretari grillini. Colpa del ‘rallentamento mediatico’ del leader dei 5 Stelle a favore del capo del Carroccio, avrebbe detto Di Maio ai suoi, la stampa, rea di oscurarne il lavoro, compreso – avrebbe ...