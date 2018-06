Nuova Mercedes-AMG C 43 | la berlina tedesca diventa ancora più veloce e tecnologica FOTO

F1 - Vettel vince e la Ferrari accorcia sulla Mercedes : ecco la Nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Canada : La Ferrari rosicchia cinque punti alla Mercedes dopo il Gp del Canada, adesso sono diciassette le lunghezze di svantaggio tra i due team-- La vittoria di Vettel permette alla Ferrari non solo di prendersi la leadership nella classifica piloti, ma anche di rosicchiare qualche punto in quella Costruttori, visto che il gap dalla Mercedes è passato adesso da 22 a 17 lunghezze. Distanza corposa ma non incolmabile per il team di Maranello, apparso ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sulla Nuova power unit Mercedes - la Ferrari sorride! Che vantaggio per le Rosse - avversari con motore vecchio : Incredibile colpo di scena alla vigilia del GP del Canada, settima tappa del Mondiale F1. La Mercedes, infatti, avrebbe dovuto montare le power unit 2 sulle proprie monoposto ma a sorpresa sono emerse delle problematiche tecniche durante le procedure del controllo qualità. All’ultimo momento è stato dunque deciso di affrontare il weekend con la power unit 1, quella che ha già sulle spalle ben sei Gran Premi. Il debutto della nuova ...

Formula 1 - Mercedes/ Gp Canada 2018 - Toto Wolff : a Montreal tutti con una Nuova power unit aggiornata : Formula 1: alla vigilia del Gp del Canada 2018 Toto Wolff annuncia che tutte le vetture motorizzate Mercedes monteranno una nuova power unit. Le frecce preparano Montreal.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:38:00 GMT)

Mercedes-Benz Classe S - Proseguono i test di sviluppo per la Nuova generazione : Dopo mesi di silenzio la nuova generazione della Classe S torna a far parlare di sé con le foto spia di un prototipo colto nel traffico in Germania. La W223 debutterà nel corso del 2020 e sarà assemblata nella nuova Factory 56 del complesso di Sindelfingen, fiore all'occhiello del gruppo Daimler.Proporzioni familiari, ma al passo con i tempi. Al di là dell'assenza del gancio di traino il prototipo è praticamente identico a quello avvistato nel ...

Mercedes-AMG Classe A - Test su strada per la Nuova generazione : La nuova generazione della Classe A accoglierà presto nella gamma la versione sportiva AMG, erede della A 45 precedente. Le foto spia odierne sono le più recenti e complete mai viste e mostrano un esemplare molto vicino alla versione definitiva.Panamericana e scarichi. Riprenderà i contenuti dei più recenti modelli AMG: uno degli elementi chiave è l'adozione della griglia anteriore panamericana, che per il momento è ancora nascosta sotto le ...

Mercedes AMG - Test su strada per la Nuova generazione : La nuova generazione della Classe A accoglierà presto nella gamma la versione sportiva AMG, erede della A 45 precedente. Le foto spia odierne sono le più recenti e complete mai viste e mostrano un esemplare molto vicino alla versione definitiva.Panamericana e scarichi. Riprenderà i contenuti dei più recenti modelli AMG: uno degli elementi chiave è l'adozione della griglia anteriore panamericana, che per il momento è ancora nascosta sotto le ...

Mercedes - Dai concept del futuro alla Nuova famiglia di motori Diesel EU6d-TEMP : ... il principale evento italiano dedicato al fleet management, in programma dal 23 al 24 maggio all'Autodromo Nazionale di Monza Dal 23 al 24 maggio il mondo delle flotte si è dato appuntamento a ...

Mercedes – Dai concept del futuro alla Nuova famiglia di motori Diesel EU6d-TEMP : Mercedes-Benz è di nuovo protagonista a Company Car Drive, il principale evento italiano dedicato al fleet management, in programma dal 23 al 24 maggio all’Autodromo Nazionale di Monza Dal 23 al 24 maggio il mondo delle flotte si è dato appuntamento a Company Car Drive, l’occasione per fare il punto su prodotti e strategie legate al canale fleet. Mobilità del futuro e sviluppo delle motorizzazioni tradizionali sono i principali driver della ...

Mercedes SL : la Nuova generazione in stile GT AMG ? : La nuova generazione della Mercedes SL dovrebbe diventare più cattiva ispirandosi da vicino alla supercar Mercedes-AMG GT L’ultima generazione della Mercedes SL, iconica spider di lusso della Casa di Stoccarda, ha deluso per le scarse vendite. Nonostante il poco successo della vettura, i vertici del Costruttore teutonico credono ancora molto sulla SL, considerando anche la sua ricca storia di successi commerciali ottenuti in tutto il globo. La ...

Mercedes-Benz - Al via in Austria la produzione della Nuova Classe G : La Mercedes-Benz ha dato il via alla produzione della nuova generazione della Classe G nello stabilimento Steyr di Graz, in Austria. La fabbrica ha costruito tutte le versioni della G fin dal 1979 (oltre 300.000 unità) e ha completato l' assemblaggio del primo esemplare della nuova serie, una G550 destinata al mercato americano, dotata del V8 4.0 biturbo da 416 CV. G500 e AMG G 63 per cominciare. La gamma europea è per il momento ...

Nuova Mercedes Classe A - Il coraggio della coerenza : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. Il ...

Anteprima italiana per la Nuova Mercedes-Benz Classe A : Da Napoli a Bari e ritorno: una long run tra i due mari saluta il debutto della nuova Mercedes-Benz Classe A, il modello della stella più amato dagli italiani, che diventa più ...

Nuova Mercedes Classe A : la nuova generazione ridefinisce il lusso degli interni [GALLERY] : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. ...

Nuova Classe A L Berlina - la Mercedes con gli occhi a mandorla" : Dopo il successo dell'ultima generazione , solo nel 2017 Mercedes-Benz ne ha vendute più di 620.000 in tutto il mondo, l'azienda amplierà la Nuova famiglia di compatte aggiungendo altri otto modelli. ...